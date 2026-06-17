Prefeitura constrói nova sede do Caps AD 24 horas e ampliará capacidade de atendimento

A Prefeitura de Suzano segue avançando nas obras da futura sede própria do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD 24 horas), que está sendo construída na rua Dr. Felício de Camargo, na região central. O andamento dos trabalhos foi apresentado pelo prefeito Pedro Ishi a vereadores durante vistoria técnica realizada nesta quarta-feira (17/06).

O novo equipamento representa um importante avanço para a rede municipal de saúde mental. Atualmente, o Caps AD funciona em imóvel alugado na rua Dr. Deodato Wertheimer, na Vila Costa, gerando um custo anual de R$ 171,6 mil aos cofres públicos. Com a nova estrutura, o município passará a contar com um prédio próprio, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais qualidade aos usuários e profissionais.

As obras são executadas pela empresa PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda., por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O investimento total é de R$ 4.146.273,35, sendo R$ 2.429.000,00 provenientes do governo federal e R$ 1.717.273,35 de contrapartida da Prefeitura de Suzano. A previsão é de que os trabalhos durem seis meses.

A obra já alcançou 14,5% de execução. Entre os serviços realizados até o momento estão limpeza e preparação do terreno, instalação de placas, sondagens, aterro, locação da obra, execução das estacas e de parte dos blocos e fundações. Atualmente, as equipes trabalham na montagem das ferragens e formas da segunda etapa dos blocos e baldrames que receberão a concretagem.

Atualmente, o Caps AD atende, em média, 512 pessoas por mês, realizando mais de mil atendimentos individuais e coletivos. A unidade conta com 53 servidores, entre médicos clínicos gerais, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, equipe administrativa e profissionais de apoio.

Além de consultas médicas e atendimentos multiprofissionais, o equipamento oferece atendimento de enfermagem, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), atividades comunitárias, suporte psicossocial e acolhimento noturno para os casos mais complexos. O serviço também iniciou um trabalho específico voltado ao atendimento de pessoas com problemas decorrentes da dependência de jogos de apostas.

A nova estrutura permitirá uma ampliação significativa da capacidade operacional. Atualmente, o Caps AD dispõe de 14 ambientes destinados ao cuidado e aos atendimentos. Com o novo prédio, serão 35 espaços especializados, incluindo consultórios, salas para atividades coletivas, áreas de convivência, refeitório, ambientes administrativos e espaços destinados aos profissionais.

Outro avanço importante será a ampliação da capacidade de acolhimento. Hoje, o equipamento dispõe de oito leitos de hospitalidade 24 horas. Com a nova unidade, esse número passará para 15 leitos, incluindo um quarto adaptado para pessoas com deficiência.

Suzano já conta atualmente com uma rede estruturada de atenção psicossocial, formada pelo Caps I Alumiar, no Jardim Imperador; Caps II Devir, na Vila Costa; Caps Infantojuvenil Entrelaços, na Vila São Francisco; e pelo Caps AD, que passará a funcionar na nova sede própria.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que o investimento representa um fortalecimento importante da política pública de saúde mental no município. “Estamos ampliando a capacidade de acolhimento, melhorando a estrutura física e oferecendo condições ainda mais adequadas para usuários e profissionais. Trata-se de um equipamento fundamental para garantir atendimento humanizado e qualificado às pessoas que necessitam desse suporte especializado”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a nova unidade garantirá ampliação de serviços, melhoria da assistência e economicidade para o município. “Estamos construindo um equipamento moderno, preparado para atender uma demanda cada vez mais importante da nossa rede de saúde. Além de oferecer mais estrutura, mais leitos e melhores condições de atendimento, a nova sede própria representa um investimento que fortalece uma política pública essencial e garante mais eficiência na aplicação dos recursos públicos”, declarou.

Além do prefeito, também participaram da agenda os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Alex Santos (Governo) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); o diretor de Obras, Ricardo Kadayan Domingueti; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; e o engenheiro da obra, Lúcio Hiroyuki Kawamoto.