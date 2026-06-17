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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Cidades

Obras no Jardim Amazonas e Vila Real Santista avançam com implantação de guias e sarjetas

Prefeito Pedro Ishi acompanhou os trabalhos ao lado de vereadores; intervenções beneficiarão cinco ruas de ambos os bairros

17 junho 2026 - 16h07Por De Suzano
As intervenções já alcançaram cerca de 20% de execução e atualmente estão concentradas na implantação de guias e sarjetasAs intervenções já alcançaram cerca de 20% de execução e atualmente estão concentradas na implantação de guias e sarjetas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Menos de um mês após a assinatura da ordem de serviço, as obras de pavimentação no Jardim Amazonas e na Vila Real Santista, no distrito de Palmeiras, já apresentam avanços significativos. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, realizou nesta quarta-feira (17/06) uma vistoria técnica nos locais acompanhado dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e Rogério Castilho, além dos secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

As intervenções já alcançaram cerca de 20% de execução e atualmente estão concentradas na implantação de guias e sarjetas, etapa fundamental para a preparação das vias que receberão a pavimentação. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em até 120 dias.

Ao todo, serão beneficiadas as ruas Felício Moreira, José Rangel e Perimetral II, no Jardim Amazonas, e as ruas Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição, na Vila Real Santista. O investimento é de R$ 1,2 milhão, integralmente custeado com recursos próprios da Prefeitura de Suzano.

O projeto contempla a pavimentação de uma área total de 5.160 metros quadrados, além da implantação de aproximadamente 1.650 metros de guias e sarjetas, melhorias no sistema de drenagem pluvial e modernização da iluminação pública. As intervenções têm como objetivo proporcionar mais segurança viária, melhorar a mobilidade urbana e oferecer melhores condições de escoamento das águas das chuvas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos ressaltou que o cronograma está sendo cumprido conforme o planejado. “Concluímos as primeiras etapas de preparação e agora avançamos com a implantação das guias e sarjetas, que servirão de base para a sequência dos trabalhos. É uma obra completa, que contempla drenagem, infraestrutura e pavimentação, garantindo mais durabilidade e eficiência para as vias”, explicou Samuel Oliveira.

Durante a visita, o prefeito apresentou aos vereadores o andamento dos serviços e destacou o ritmo das obras. “Assinamos a ordem de serviço há poucas semanas e já conseguimos avançar para uma etapa importante da execução. Isso demonstra o compromisso da administração municipal em transformar as demandas da população em obras concretas. Estamos acompanhando tudo de perto para garantir qualidade e agilidade na entrega”, afirmou Pedro Ishi.

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