Prefeito anuncia modernização do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

O prefeito Pedro Ishi vistoriou nesta quarta-feira (17/06) as obras de modernização do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, um dos principais equipamentos culturais de Suzano. As intervenções, que deverão ser concluídas no primeiro semestre de 2027, foram acompanhadas pelo chefe do Executivo, vereadores, secretários e técnicos responsáveis pela execução do projeto.

A reforma está sendo executada pela empresa PCS Obras e Locações Ltda., com investimento total de R$ 1.243.374,49. Deste montante, R$ 879.578,26 são provenientes de emendas parlamentares dos deputados federais Arlindo Chinaglia e Nilton Tatto, enquanto R$ 363.796,23 correspondem à contrapartida da Prefeitura de Suzano.

Entre as principais intervenções previstas estão a substituição completa da cobertura do prédio, atualmente com cerca de 50 anos de utilização, pela instalação de uma moderna estrutura metálica, que proporcionará maior eficiência energética. O projeto também contempla a revitalização do piso nobre, a substituição de todas as poltronas, a modernização do palco com piso mais adequado para apresentações artísticas e a implantação de iluminação para balizamento dos caminhos internos.

Além disso, serão executadas melhorias na iluminação cênica e técnica, adequações para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), reforma dos banheiros, criação de uma área técnica destinada aos artistas, modernização da cabine de som, implantação de sistema de drenagem de águas pluviais e instalação de uma nova entrada de energia, com quadro elétrico preparado para suportar maior carga.

No início da obra, já foi concluída a demolição completa dos revestimentos cerâmicos de pisos e paredes dos sanitários e vestiários, além da retirada do mobiliário do anfiteatro, incluindo todas as cadeiras. Também foram removidos os forros de gesso e do anfiteatro, bem como o piso do palco. Na área dos fundos do equipamento cultural, a antiga cobertura dos vestiários, camarins e entrada técnica foi totalmente desmontada, incluindo telhas e estruturas metálicas de suporte. A cobertura antiga dos camarins também já foi retirada.

Neste momento, está em andamento a instalação da nova estrutura de cobertura, com as tesouras metálicas já executadas e parte da montagem concluída no teatro. As novas telhas metálicas já se encontram na obra, enquanto as redes hidráulica e elétrica seguem em fase de execução.

A acessibilidade também será ampliada, garantindo melhores condições de circulação e utilização do espaço por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Após a modernização, o teatro passará a contar com 284 lugares, adequando a capacidade do espaço às novas exigências de conforto, segurança e acessibilidade.

Os serviços terão duração estimada de um ano, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2027. A iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à valorização dos equipamentos públicos culturais e à ampliação das condições para realização de eventos, apresentações e atividades artísticas no município.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância do investimento para a classe artística e para a população. “Além de preservar um dos mais importantes patrimônios culturais de Suzano, a reforma garante melhores condições para a realização de espetáculos, apresentações e eventos. Estamos preparando o teatro para atender as necessidades da produção cultural contemporânea, com mais conforto, segurança e acessibilidade”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou o papel estratégico do equipamento para a formação cultural da cidade. “Investir em cultura também é investir em qualidade de vida, educação e cidadania. Estamos promovendo melhorias que garantirão mais conforto, acessibilidade e segurança para todos que utilizam este importante patrimônio cultural de Suzano. Ao final das obras, a cidade contará com um espaço mais moderno, preparado para receber grandes eventos e fortalecer ainda mais a produção artística local”, declarou.

Além do prefeito e de José Spitti, também participaram da agenda os secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Alex Santos (Governo); o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; o vereador Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; o diretor da Secretaria de Governo, Mário Sumirê; o diretor de Obras, Ricardo Kadayan Domingueti; a engenheira fiscal da obra, Claudia Albino; e o engenheiro responsável pela execução dos serviços por parte da PCS Engenharia, André Parro.