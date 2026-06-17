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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Segurança Pública

Governo de SP reforça segurança da capital com entrega de 251 viaturas e 4,2 mil armamentos

Investimento de R$ 74,5 milhões contempla Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros; Estado também lança megaoperação Integra SP

17 junho 2026 - 15h45Por Agência SP
Viaturas tiveram investimento de R$ 63,1 milhões, com recursos provenientes de emendas federais e do Fundo Nacional de Segurança PúblicaViaturas tiveram investimento de R$ 63,1 milhões, com recursos provenientes de emendas federais e do Fundo Nacional de Segurança Pública - (Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O Governo de São Paulo entregou, nesta quarta-feira (17), 251 viaturas e 4,2 mil armamentos às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros durante cerimônia realizada no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. Os equipamentos reforçam os investimentos realizados pelo Estado na modernização das forças de segurança. Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas também lançou a megaoperação Integra SP – União, Integração e Combate ao Crime, realizada na capital e em municípios de outras regiões paulistas.

“Vamos continuar investindo em pessoal, em material e em tecnologia. Não é por acaso que temos uma das maiores forças policiais do país. Isso exige investimento permanente em pessoal, equipamentos e tecnologia, e é isso que estamos fazendo para fortalecer a segurança pública”, afirmou o governador. “E vamos terminar essa cerimônia com o início de uma operação, a Integra SP. Os policiais que estão aqui saem diretamente para a operação, que tem como objetivo reforçar o policiamento extensivo, atender chamados e ocorrências que estão sendo detectados no Muralha Paulista”, completou.

Ao todo, foram aplicados R$ 74,5 milhões na aquisição de viaturas e armamentos para as corporações. Do total, R$ 63,1 milhões foram destinados à compra de 251 veículos, com recursos provenientes de emendas federais e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Outros R$ 11,4 milhões foram investidos na aquisição de 4,2 mil pistolas.

“A entrega de viaturas e armamentos representa a continuidade dos investimentos realizados desde o início da gestão para modernizar e fortalecer as forças de segurança. Esses equipamentos ampliam a capacidade operacional das corporações, garantem mais presença policial nas ruas, maior agilidade no atendimento das ocorrências e melhores condições de trabalho aos nossos profissionais”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

O evento marcou também a devolução simbólica de oito celulares, quatro alianças, dois pingentes e uma pulseira recuperados durante a Operação Contrafeixe, deflagrada em 10 de junho para combater um esquema de receptação de aparelhos roubados e furtados na capital paulista. Na ação, conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), foram apreendidos 182 celulares e outros objetos de valor, incluindo 42 alianças. O prejuízo estimado ao esquema criminoso pode chegar a R$ 500 mil.

Reforço operacional

Para a Polícia Militar, foram destinados 125 veículos Hyundai Creta para os batalhões da capital, 69 Chevrolet Trailblazer para o Comando de Policiamento de Choque e 400 fuzis calibre 5,56 mm.

O Corpo de Bombeiros recebeu 22 viaturas Toyota Hilux equipadas com sistema de combate a incêndio.

Já a Polícia Civil foi contemplada com 11 viaturas Chevrolet Trailblazer, 24 Renault Duster e 3,8 mil pistolas Glock G19.

Integra SP

A megaoperação Integra SP – União, Integração e Combate ao Crime mobiliza as forças de segurança estaduais e municipais em ações coordenadas de prevenção e repressão à criminalidade. A iniciativa tem como foco a redução dos principais indicadores criminais, especialmente roubos e furtos.

A operação conta com efetivo operacional da Polícia Militar, apoio do Comando de Policiamento de Choque, do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM), do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Copom, além da atuação integrada da Polícia Civil e das Guardas Civis Municipais.

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