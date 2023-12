Garantir uma Suzano mais desenvolvida é o papel de Elvis

Centrado em tudo que deseja e faz. É assim que Elvis José Vieira, atual secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, se define. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Braz Cubas e com doutorado em Planejamento Regional em 2013 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, ele vê como sua principal missão garantir uma Suzano mais desenvolvida urbanisticamente, mais sustentável, inteligente (do ponto de vista territorial), criativa e, acima de tudo, mais gentil e humana.

Elvis iniciou sua carreira profissional com escritório próprio em Suzano e em São Paulo com diversos projetos assinados em parceria com outros profissionais.

Conheça um pouco mais sobre ele no Circuito Alto Tietê.



DS: Como foi sua entrada na política?

Elvis: Assumi como secretário municipal-adjunto de Política Urbana em Suzano em 2005, permanecendo neste cargo até 2007. De 2008 a 2012 fui diretor de Projetos Públicos da pasta com diversos projetos premiados, como o Ambulatório de Especialidades e a sede da Câmara de Suzano, em parceria com o arquiteto e urbanista Ricardo Hatiw Lu. De 2013 a 2016 fui diretor de Projetos da Secretaria de Obras de São José dos Campos, responsável por projetos de grande envergadura, como Bus Rapid Transport, o BRT, e restauros de bens tombados da cidade. Em 2017 assumi a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano com a missão de planejar a cidade para as próximas décadas e colocá-la como uma das mais competitivas do Alto Tietê e do Estado de São Paulo.



DS: Qual o maior desafio à frente desta secretaria?

Elvis: Tínhamos como desafio colocar Suzano à frente no Alto Tietê em busca de novos investimentos, melhorando a qualidade de vida de quem mora, trabalha e visita nossa cidade. Podemos dizer que o Plano Diretor aprovado em 2017 foi o grande marco da secretaria e deste governo, que desencadeou a grande transformação que vemos hoje.

DS: Em dezembro e janeiro as chuvas de verão acabam trazendo muitos transtornos para cidades que têm áreas de risco. Como está Suzano hoje em relação à habitação? Há muitas em área de risco e qual o planejamento feito para evitar problemas, principalmente nesta época?

Elvis: Desde 2017 este governo vem trabalhando com planos, projetos e ações concretas para minimizar gradativamente os problemas. Anualmente temos o Plano Verão, que tem como missão acompanhar essas anomalias e reduzir ao máximo as possíveis tragédias em nossa cidade.

Neste momento, estamos elaborando, em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Plano de Redução de Ruídos e Ilhas de Calor e o Plano de Áreas Livres Verdes, o qual nos dará um panorama sobre a realidade de nossa cidade.

DS: O que a família representa na sua vida?

Elvis:Hoje vejo que a família foi fundamental para minha formação como pessoa, desde os ensinamentos de meu avô paterno, meu pai e minha mãe, que me apoiaram sempre que puderam para eu alcançar meus sonhos, principalmente ser arquiteto e urbanista. Sou casado com Larissa Sampaio. Neste momento, Larissa e eu estamos formando uma família e tenho certeza de que Deus nos abençoará para sermos um casal feliz e próspero.