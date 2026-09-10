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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Cidades

Gasolina tem preço médio de R$ 6,41 após pesquisa em 45 postos da região

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis visitou 45 postos

10 setembro 2026 - 05h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Preço médio da gasolina Ficou em R$ 6,41 no Alto TietêPreço médio da gasolina Ficou em R$ 6,41 no Alto Tietê - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

O preço médio da gasolina comum ficou em R$ 6,41 no Alto Tietê entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa considerou 45 postos de combustíveis dos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá.

Entre as cidades pesquisadas, Poá apresentou o maior preço médio da gasolina comum, de R$ 6,65, enquanto Suzano registrou o menor valor, de R$ 6,21.

No meio está Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, com preço médio de R$ 6,39.

A pesquisa da ANP também avaliou os preços da gasolina aditivada. Na média entre os quatro municípios, o combustível foi comercializado por R$ 6,66.

Assim como com a gasolina comum, Poá apresentou o maior preço médio, de R$ 6,84. Em seguida aparecem Mogi, com R$ 6,68, Itaquá, com R$ 6,64, e Suzano, que teve o menor valor, de R$ 6,51.

O etanol hidratado teve preço médio de R$ 3,80 nos quatro municípios. O levantamento mostra que Itaquá registrou o maior valor, com média de R$ 3,95 por litro.

Poá aparece na sequência, com R$ 3,91, enquanto Mogi registrou preço médio de R$ 3,74. Mais uma vez, Suzano teve o menor preço entre as cidades analisadas, com R$ 3,61.

 

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