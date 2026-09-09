Evento oficializa posse de integrantes do Conselho Municipal do Idoso

O Conselho Municipal do Idoso (Comid) de Suzano oficializou nesta quarta-feira (09/09) a posse dos novos integrantes que atuarão durante o próximo biênio (2026-2028). A cerimônia foi realizada no Espaço dos Conselhos, na região central, e reuniu representantes do poder público e da sociedade civil para marcar o início de uma nova etapa de trabalho voltado à defesa dos direitos e à promoção de políticas públicas para a população idosa do município.

Durante o encontro, também foi definida a nova mesa diretiva do Comid. Carlos Alberto Santiago de Araujo assumiu a presidência, tendo Eloisa Aparecida Rodrigues como vice-presidente. A primeira secretaria ficará sob responsabilidade de Beatriz dos Santos Cruz, enquanto Adriana da Silva Saraiva será a segunda secretária. A primeira tesouraria será ocupada por Vilma de Oliveira e a segunda tesouraria ficará com Marluce Assunção de Souza Silva.

O Comid é um importante instrumento de participação e controle social, com a responsabilidade de acompanhar, discutir e contribuir para a formulação e o aprimoramento das políticas públicas destinadas à população idosa. A atuação do órgão permite a participação conjunta do poder público e da sociedade civil nas discussões relacionadas às necessidades desse público e ao fortalecimento da rede de proteção.

Entre as atribuições do colegiado estão o acompanhamento das ações e políticas municipais voltadas às pessoas idosas, a participação na definição de diretrizes para esse segmento e o acompanhamento da execução das iniciativas desenvolvidas pelo poder público e pela rede de atendimento. Dessa forma, o conselho contribui para que as políticas públicas sejam construídas de maneira participativa e estejam alinhadas às demandas da população. O Comid é composto por 28 integrantes, dos quais 14 são membros do poder público, sendo sete titulares e sete suplentes, e outros 14 da sociedade civil - também divididos entre titularidade e suplência.

À frente do colegiado, Carlos Alberto Santiago de Araujo terá como uma das principais responsabilidades conduzir as reuniões e articular a participação dos diferentes representantes que integram o conselho. Para ele, a nova composição assume o compromisso de ampliar o diálogo e fortalecer a atuação em defesa dos direitos da população idosa.

“Assumir a presidência do Comid é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de contribuir ainda mais com a nossa população idosa. Queremos fortalecer a participação social, ouvir as demandas desse público e trabalhar em conjunto com o poder público e a sociedade civil para que as políticas públicas sejam cada vez mais efetivas”, afirmou.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou a importância dos conselhos municipais como espaços de diálogo e construção coletiva das políticas públicas. “Os conselhos têm um papel fundamental porque permitem que a sociedade participe diretamente das discussões e do acompanhamento das políticas públicas. No caso do Comid, essa participação é essencial para que possamos conhecer as necessidades da população idosa e avançar na construção de ações que garantam direitos, proteção e qualidade de vida”, declarou.

Garippo destacou ainda que a pasta mantém uma série de serviços voltados à população idosa, entre eles dois serviços de acolhimento, cinco Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um Centro Dia do Idoso e o serviço de visita domiciliar. “Atualmente, mais de 5 mil pessoas idosas recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC) no município. A atenção a esse público também é fortalecida por meio de políticas integradas nas áreas da saúde, mobilidade urbana, esporte e outros setores. Temos uma grande rede para atendimento e estamos intensificando esse trabalho”, finalizou.