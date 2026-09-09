ACE Suzano anuncia Baile de Máscaras em alusão ao Outubro Rosa

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) Suzano promoverão, no dia 17 de outubro (sábado), a quarta edição do Doces Magnólias, iniciativa voltada à valorização, ao fortalecimento e à conexão entre mulheres. Neste ano, o encontro terá como tema um Baile de Máscaras, em alusão à campanha Outubro Rosa. A programação será realizada das 19 horas à meia-noite, na Chácara Encanto das Águas, localizada na rua Teresa Haguiara Cardoso, 591, no Jardim Casa Branca, em Suzano.



Mais do que uma celebração, o Doces Magnólias foi pensado para proporcionar às participantes uma experiência especial de convivência, troca e cuidado. A proposta desta edição é reunir mulheres em um ambiente acolhedor, com momentos voltados ao autocuidado e à criação de novas conexões.



A escolha do Outubro Rosa como inspiração também reforça a importância de ampliar os espaços de conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher. Com a temática do Baile de Máscaras, a quarta edição pretende unir essa mensagem a uma noite de networking e troca de experiências entre as participantes.



A quarta edição do Doces Magnólias conta com o patrocínio da R&N Seguros, que se une à ACE Suzano e ao CMEC Suzano na realização desta iniciativa dedicada às mulheres.



Os convites para a quarta edição são limitados e já estão disponíveis. As interessadas podem garantir a participação e obter mais informações pelo WhatsApp (11) 96665-8471.



A presidente do CMEC Suzano, Ingrid Lacerda, ressalta que a programação foi preparada para proporcionar uma experiência marcante às participantes. “Queremos que cada mulher viva uma noite especial, em que possa se sentir acolhida, valorizada e conectada a outras mulheres. O Outubro Rosa também nos convida a olhar para nós mesmas e para a importância do autocuidado. O Doces Magnólias nasce justamente desse propósito de fortalecer mulheres por meio da troca, da informação e das conexões”, afirma.



Para o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, a realização de mais uma edição demonstra a importância de criar espaços que aproximem e fortaleçam as mulheres. “O Doces Magnólias chega à quarta edição consolidando uma proposta muito especial, que une acolhimento, informação e conexão. É uma iniciativa que a ACE Suzano tem satisfação em realizar ao lado do CMEC, proporcionando um espaço para que as mulheres possam compartilhar experiências, ampliar suas conexões e também dedicar um momento ao autocuidado”, destaca.