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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Meio Ambiente

Mutirão de castração atende 222 animais no Jardim Cacique

Serviço realizado na Escola Municipal Célia Pereira de Lima contemplou 120 gatos e 102 cães durante o feriado da última segunda-feira (07/09)

09 setembro 2026 - 15h55Por de Suzano
Serviço realizado na Escola Municipal Célia Pereira de Lima contemplou 120 gatos e 102 cães durante o feriado da última segunda-feira (07/09)Serviço realizado na Escola Municipal Célia Pereira de Lima contemplou 120 gatos e 102 cães durante o feriado da última segunda-feira (07/09) - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano realizou, na última segunda-feira (07/09), mais um mutirão de castração de cães e gatos. Desta vez, os atendimentos ocorreram na Escola Municipal Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, e contemplaram 222 animais, sendo 120 felinos e 102 caninos.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente para ampliar o acesso da população aos serviços voltados à saúde e ao bem-estar animal. Além de contribuir para o controle populacional de cães e gatos, a castração também auxilia na prevenção de doenças e na redução de situações de abandono.

Ao longo do dia, os animais previamente cadastrados passaram pelos procedimentos realizados pela equipe responsável, seguindo os protocolos necessários para garantir a segurança durante as cirurgias e a recuperação dos pets.

As ações de castração realizadas em diferentes regiões da cidade buscam aproximar o serviço dos moradores e fortalecer as políticas públicas de proteção animal, especialmente entre famílias que necessitam do atendimento gratuito.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância da continuidade das ações. “A castração é uma ferramenta fundamental para o cuidado com os animais e para o controle populacional responsável. Conseguimos atender mais de 220 cães e gatos em uma única ação e seguimos trabalhando para levar esse serviço a diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso da população e fortalecendo o bem-estar animal em Suzano”, afirmou.

O local, a data e o horário da próxima edição ainda serão definidos. Para participar das futuras ações, é necessário fazer a inscrição por meio do link http://bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Para concluir o cadastro, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A inscrição antecipada permite que a secretaria organize o fluxo de atendimentos e garanta as condições sanitárias adequadas para as cirurgias. Após o cadastro, os tutores recebem, exclusivamente por WhatsApp, informações sobre a data, o horário e o local do procedimento.

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