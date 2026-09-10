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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Cidades

GCMs planejam renovação de equipamentos e armas neste ano

Suzano aguardava liberação de recurso no valor de R$ 100 mil para garantir reforço na estrutura da corporação

10 setembro 2026 - 06h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
GUARDAS CIVIS Devem se reforçar com armamentosGUARDAS CIVIS Devem se reforçar com armamentos - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As Guardas Civis Municipais do Alto Tietê aguardam recursos para compra de novos equipamentos. Segundo as prefeituras, a maioria das corporações já realizou a troca de armas anos atrás e parte do armamento precisa ser renovado.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã aguardava a liberação de um recurso no valor de R$ 100 mil pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, proveniente da indicação do deputado federal Carlos Alberto da Cunha. O montante deverá ser destinado à aquisição de sete fuzis calibre 5.56 para a Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a pasta, a substituição ou aquisição de novos armamentos ocorre conforme avaliações técnicas e análise individual das condições de cada equipamento. 

A GCM de Mogi das Cruzes vai receber uma doação do Governo Federal de 137 armas de incapacitação neuromuscular e 280 espargidores de agente pimenta, dentro do programa Município Mais Seguro. 

Em Itaquaquecetuba, a última substituição do armamento da GCM ocorreu em 2022, quando a corporação passou a utilizar as pistolas Taurus TH .40. 

A GCM de Ferraz de Vasconcelos tem expectativa de adquirir novos armamentos, mas afirmou ainda não ser possível estimar os valores a serem empregados, pois serão definidos por meio de processo licitatório. 

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