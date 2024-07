GCM de Suzano atende seis ocorrências em três dias

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a seis ocorrências na semana passada, nos dias 8, 10 e 11 de julho (segunda, quarta e quinta-feira). Essas ações resultaram na prisão de um homem por descumprimento de medida protetiva, na apreensão de 188 unidades de entorpecentes, na retirada de circulação de duas motocicletas em situação irregular e na recuperação de dois veículos roubados.

O primeiro atendimento ocorreu por volta das 14 horas, quando os agentes da Força Patrulha foram acionados via rádio e informados de que um indivíduo estaria desrespeitando uma medida protetiva emitida contra ele. A equipe se deslocou até a rua Hilda Smith do Amaral, no bairro Cidade Boa Vista, e o localizou. A vítima foi contatada e informou que o homem havia ameaçado seu atual companheiro. Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. O ex-marido permaneceu preso.

Na quarta-feira, a Romu atendeu um caso relacionado ao tráfico de drogas na rua Fábio Cabral dos Santos, no bairro Cidade Miguel Badra. A ação começou às 15h20 quando os agentes, durante patrulhamento, identificaram um grupo de pessoas com comportamento suspeito. Um dos indivíduos descartou uma sacola plástica no chão e fugiu em seguida. No volume foram encontradas 60 unidades de maconha, 41 de K-9 (droga similar à maconha), 44 de crack, 35 de cocaína e oito frascos de lança-perfume.

Em seguida, a equipe da Romo estava patrulhando a rua Eunice Cerqueira Innocencio, no Jardim Quaresmeira, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG Start, de cor vermelha. O veículo estava sem retrovisores, os ocupantes não usavam capacete e o condutor estava de chinelos. Os guardas ordenaram a parada, mas a dupla ignorou e entrou em um estacionamento comercial. Após abordagem, foi confirmado que o condutor não possuía carteira de habilitação, o licenciamento do veículo estava atrasado e os pneus eram inadequados para uso. Devido às infrações cometidas, foram aplicadas as multas e a motocicleta foi removida.

Ainda na noite da última quarta-feira, em um caso semelhante ao anterior, agentes da Romu patrulhavam na região da Vila Fátima quando avistaram uma dupla conduzindo uma moto Suzuki, azul, sem identificação do modelo, em que o passageiro estava sem capacete e o veículo estava desprovido de retrovisores e placa de identificação. Ao notarem a presença da GCM, os indivíduos fugiram, o que provocou um acompanhamento até serem abordados na rua São Paulo, no mesmo bairro. Como medida, o veículo foi recolhido