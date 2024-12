GCM de Suzano atua em nove ocorrências nos últimos dias

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atenderam nove ocorrências entre os dias 15 e 25 de dezembro (domingo e quarta-feira), que resultaram na prisão de um homem por receptação e corrupção de menores, na detenção de três indivíduos por pichação e na prisão de um motorista por embriaguez ao volante. Além disso, a GCM atuou para reprimir um “pancadão”, localizou quatro motocicletas roubadas e recolheu dois veículos em situação irregular. Todos os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

A primeira ação ocorreu por volta das 16h30 quando agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) trafegavam pela rua Cacique, no bairro Jardim Luella, e observaram um motociclista acompanhado por um passageiro conduzindo uma Yamaha Fazer azul e usando chinelos, prática proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Durante a abordagem, foi constatado que o homem não possuía carteira de habilitação e, ao verificarem o emplacamento do veículo, identificaram que a moto possuía queixa de roubo.

Questionados, o condutor e o garupa, que é menor de idade, admitiram estar cientes de que o veículo era produto de roubo. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados, juntamente com a motocicleta, à delegacia, onde o condutor foi autuado por receptação e corrupção de menores.

Na quarta-feira (18/12), agentes da Força Patrulha foram acionados via rádio após a Central de Monitoramento Integrado (CSI) identificar três indivíduos pichando a fachada de um comércio na avenida Antônio Marques Figueira. Os guardas se dirigiram ao local informado e localizaram os suspeitos, que negaram a ação, embora estivessem em posse de cinco frascos de tinta spray. Com as evidências fornecidas pelas imagens do CSI e os materiais encontrados, os indivíduos foram detidos e encaminhados à Polícia Civil.

No dia seguinte (19/12), pouco antes das 20 horas, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) realizavam patrulhamento na estrada do Marengo, na região da Cidade Miguel Badra, quando se depararam com um acidente de trânsito envolvendo um Chevrolet Sonic e um Fiat Argo. O choque havia ocorrido momentos antes.

Ao abordar a situação, os agentes conversaram com a vítima, proprietária do Argo, que relatou que o condutor do outro veículo havia fugido do local após a colisão. Com base nas informações fornecidas, a equipe da Romu iniciou buscas e conseguiu localizar o acusado em um posto de combustíveis nas proximidades. A equipe percebeu que ele apresentava sinais claros de embriaguez e, durante a abordagem, demonstrou comportamento agressivo e chegou a chutar a viatura da corporação. A Polícia Rodoviária foi acionada e compareceu ao local para realizar o teste do etilômetro, mas o motorista se recusou a realizá-lo.

Diante disso, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) para a coleta de exame de sangue. A vítima, junto com sua filha, também foi encaminhada ao mesmo hospital, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, o homem foi preso por embriaguez ao volante.

Já na segunda-feira (23/12), guardas da Romu foram informados por munícipes que viram um homem conduzindo uma motocicleta às 20h30 em direção a uma área de mata acessível pela avenida Padre Eustáquio, no Cidade Miguel Badra. A equipe foi até o local, entrou por uma trilha na vegetação e encontrou duas motocicletas Honda CB, uma preta e outra vermelha, que, após pesquisa, foram confirmadas como produtos de roubo. Os veículos foram retirados e encaminhados à Polícia Civil.

Um dia depois (24/12), equipes da Romu promoviam uma ronda na região do Jardim Colorado e avistaram, na rua Jeca Tatu, um indivíduo conduzindo uma Honda Fan, prata, sem os retrovisores. Foi realizado abordagem por volta das 23 horas e constatado que, além do veículo em condições irregulares, o condutor não possuía carteira de habilitação. Devido a infração, a moto foi recolhida ao pátio municipal.

Após o atendimento do caso anterior, a GCM retornou ao mesmo endereço, mas desta vez para conter um “pancadão” que estava acontecendo na via. Ao chegarem no local, pouco depois da 1 hora, as equipes constataram a presença de cerca de 200 pessoas e 30 veículos, o que estava provocando um tumulto e comprometendo o fluxo do trânsito na área. Diante da situação, foi solicitado o apoio da Romo, que se deslocou até o ponto de conflito.

As equipes, então, realizaram uma série de ações para dispersar a aglomeração. No entanto, os participantes do evento reagiram de forma agressiva, disparando pedras, garrafas e até fogos de artifício contra os agentes, que precisaram adotar medidas mais intensas para garantir a segurança. Após algum tempo, a ordem foi restabelecida permitindo o retorno do fluxo normal de veículos e pedestres, além do sossego aos moradores

Ainda no mesmo endereço, por volta das 4 horas, a Romu retornou para verificar se a multidão havia se dispersado. Durante a ronda, os guardas avistaram uma motocicleta Honda Twister, de cor cinza, estacionada no meio da via. Ao consultar a placa da moto, foi confirmado que ela havia sido roubada. A motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia Central.

No feriado de Natal, o primeiro atendimento ocorreu por volta de 12h30, quando os agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) realizavam uma ronda na estrada José da Conceição, na altura do bairro Rio Abaixo, e notaram marcas de pneus em uma área de mata às margens da via. Ao fazerem uma busca no local, avistaram dois homens pilotando motos sem capacetes e sem placas. Quando perceberam a presença dos guardas, os suspeitos abandonaram os veículos e fugiram a pé. Devido ao difícil acesso ao local, não foi possível localizar os fugitivos.

Após consulta pelo chassi dos veículos, foi possível identificar que uma das motos, uma Dafra NH, cinza, tinha queixa de roubo. A outra moto, uma Honda Fan, preta, não possuía registros, mas por ter sido abandonada, a equipe recolheu ambas e as encaminhou para a delegacia.

Por fim, ainda no mesmo dia, às 18 horas, os agentes da Romo estavam em patrulhamento pela rua Assembleias de Deus, no Jardim Colorado, quando avistaram um homem realizando manobras perigosas com uma Honda Start, vermelha. Foi feito o sinal de parada, mas o motociclista ignorou, sendo seguido pelos agentes. Após a abordagem, o homem foi autuado pelas infrações cometidas e teve seu veículo recolhido ao pátio devido à falta de retrovisores e outras infrações identificadas no momento da fiscalização.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a alta demanda de casos registrados neste período de fim de ano pode ser um reflexo das festividades e do aumento de movimentação nas ruas. “As festas de Natal e Ano-Novo, que atraem um grande número de pessoas para as ruas, podem fomentar tanto o aumento de ações irregulares, que exigem uma atuação rápida das forças de segurança. Mesmo com a maior demanda, a GCM tem se mostrado preparada para enfrentar esses desafios, graças ao treinamento contínuo e à organização das equipes, que está sempre em alerta, com todas as suas forças mobilizadas para prevenir crimes, coibir aglomerações irregulares e atuar em situações de risco”, afirmou.