GCM localiza mais de três quilos de drogas no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apresentou à Polícia Civil uma ocorrência que resultou na localização de 3,5 quilos de entorpecentes no bairro Miguel Badra, na noite da última segunda-feira (10/06). A ação foi conduzida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Momentos antes, por volta das 18h30, os agentes promoviam patrulhamento preventivo pela rua 30 e, durante a ronda, eles observaram um grupo de pessoas apresentando um comportamento suspeito, porém a aglomeração se dispersou ao perceber a aproximação da viatura. No local, os agentes realizaram uma busca e encontraram uma mochila contendo 436 unidades de maconha, 255 de crack, 506 de cocaína, além de 62 frascos de lança-perfume, totalizando 3,5 quilos de substâncias. O material foi recolhido e lacrado para ser entregue à Delegacia de Polícia Central.

“A localização de grandes quantidades de drogas demonstra o excelente preparo das equipes para atuar no combate ao tráfico. Os patrulhamentos são frequentes e abrangem todas as áreas de Suzano, visando identificar comportamentos suspeitos e, sempre que possível, realizar a prisão de suspeitos, além de tirar de circulação os entorpecentes”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

Além deste caso, ainda neste mês, a GCM, por meio de patrulhamentos preventivos e denúncias, já retirou das ruas quase mil porções de drogas nos bairros Jardim Leblon, Jardim Colorado e Jardim Dona Benta. As ocorrências resultaram no encaminhamento de um menor de idade à Delegacia de Polícia Central e na prisão de um homem por tráfico, além do recolhimento de 934 porções de entorpecentes.

A GCM destaca a importância da colaboração da população na denúncia de atividades suspeitas para reforçar a segurança da cidade. Os moradores podem entrar em contato pelos telefones (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153 para reportar qualquer situação.