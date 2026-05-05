GCM realiza 102 prisões em flagrante e apreende 42 quilos de entorpecentes em quatro meses

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou nesta segunda-feira (04/05), durante audiência organizada pela Câmara de Suzano, o balanço de ações realizadas no 1º quadrimestre de 2026, onde foram destacadas as 102 prisões em flagrante realizados no período, além dos 42 quilos de entorpecentes apreendidos, em meio às 1.683 ocorrências e 34 operações registradas entre janeiro e abril.

Os números foram compartilhados pelo titular da pasta, Francisco Balbino, que estava acompanhado do assessor estratégico, Marcelo Miyasaki; do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro; e do diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler.

Por parte do Legislativo municipal, participaram o presidente da Comissão de Segurança Pública, Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, que conduziu a atividade; o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama; o vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza.

Conforme foi demonstrado aos parlamentares, o trabalho realizado nestes quatro meses ainda garantiu a captura de 17 procurados da Justiça, 2,3 mil rondas escolares, 3.950 abordagens, 935 abordagens a veículos, 282 atendimentos relacionados à perturbação de sossego e 27 veículos recuperados.

Os dados refletem a atuação de todos os grupamentos da GCM, incluindo a Força Patrulha e o Comando Força Patrulha que foram responsáveis por 25 prisões; a Ronda Escolar, que garantiu 981 rondas nas escolas; a Patrulha Maria da Penha, que manteve o índice zero de feminicídio entre as mulheres acompanhadas; o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), que resgatou 56 animais silvestres; a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), que recuperou 12 veículos; o Canil, que apreendeu 24 quilos de entorpecentes; e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que garantiu 19 flagrantes de roubo, furto e tráfico de entorpecentes.

A mobilização das equipes resultou também, como foi apresentado, na redução dos índices criminais em relação ao primeiro quadrimestre de 2025. Como exemplo, podem ser citados roubo de veículos, que caiu de 108 para 67 (37,96%); e furto de veículos, que caiu de 296 para 232 (21,62%).

Nesta oportunidade, ainda houve menção às ações da Defesa Civil, que realizou 148 vistorias em áreas de risco e 344 atendimentos, relacionados à corte de árvores, vistoria de árvores e abelhas, residência em situação de risco, fogo em mato e monitoramento em córrego.

O secretário afirmou que o balanço revela um trabalho desenvolvido com inteligência e eficácia. “Os números mostram que nossa atuação tem alcançado resultados expressivos, garantindo prisões em flagrante por dia e combatendo o tráfico de entorpecentes. Nosso patrulhamento tem proporcionado mais proteção às mulheres e às crianças, além de ter garantido mais sensação de segurança a toda a população. Cumprimento os agentes que compõem cada grupamento da GCM e a equipe da Defesa Civil”, declarou o titular da pasta.