Fotografia produzida em Suzano ganha destaque em mostra internacional na Grécia

A trajetória de uma artista suzanense, que integrou a programação cultural do município, ganhou projeção internacional após uma fotografia produzida na cidade ser selecionada para o “Photopolis Agrinio Photo Festival”, realizado em Agrinio, na Grécia, na última semana. O registro, feito em uma aldeia indígena localizada na Escola Ancestral Flores do Trovão, no bairro Baruel, levou ao público estrangeiro um recorte da realidade local, com referências a modos de vida, memória e identidade cultural.

A obra é de autoria de Ivonete Cavalcante, que apresentou, em março, a exposição “Limpa a cultura de vocês aí!” no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, e agora participa da mostra europeia com outro trabalho.

Ao todo, o festival internacional reuniu 905 fotógrafos de 38 países, com 2.135 imagens inscritas, das quais 212 foram escolhidas. A exposição ocorreu na Galeria de Arte Christos Kapralos, reunindo uma programação voltada à fotografia contemporânea e ao cinema de curtas-metragens. Realizado desde 2019, o festival promove o intercâmbio cultural e o diálogo entre produções de diferentes territórios, aproximando públicos e ampliando repertórios.

A participação marca a inserção da artista no circuito internacional e amplia a visibilidade de produções desenvolvidas a partir de referências culturais brasileiras, especialmente aquelas que dialogam com memória, território e identidade.

Trajetória

Antes da participação internacional, Ivonete Cavalcante integrou a agenda cultural do município com a exposição “Limpa a cultura de vocês aí!”, apresentada no Moriconi no mês de março. A mostra reuniu trabalhos com abordagem voltada à cultura popular, memória e identidade, temas que também dialogam com a pesquisa artística desenvolvida pela autora e que seguem presentes em sua produção, evidenciando uma construção artística conectada às raízes culturais e aos contextos sociais.

Para a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, Aline Baliberdin, a trajetória da artista demonstra o alcance das produções desenvolvidas no município. “A Ivonete passou por um equipamento cultural de Suzano e apresentou seu trabalho em um festival internacional, o que mostra como a produção artística local pode dialogar com diferentes contextos e alcançar outros territórios”, destacou.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a importância da circulação dos artistas formados ou apoiados pela cidade. “Quando um artista que esteve na programação cultural de Suzano ganha visibilidade no exterior, isso evidencia a força da produção local e amplia as possibilidades de conexão com outros cenários culturais”, afirmou.