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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Cidades

Fotografia produzida em Suzano ganha destaque em mostra internacional na Grécia

Ivonete Cavalcante, artista suzanense que apresentou trabalho no Centro Cultural Moriconi, em março, teve imagem registrada na cidade selecionada para festival com 38 países participantes

05 maio 2026 - 16h13Por De Suzano
O registro, feito em uma aldeia indígena localizada na Escola Ancestral Flores do Trovão, no bairro Baruel, levou ao público estrangeiro um recorte da realidade localO registro, feito em uma aldeia indígena localizada na Escola Ancestral Flores do Trovão, no bairro Baruel, levou ao público estrangeiro um recorte da realidade local - (Foto: Ivonete Cavalcante/Divulgação)

A trajetória de uma artista suzanense, que integrou a programação cultural do município, ganhou projeção internacional após uma fotografia produzida na cidade ser selecionada para o “Photopolis Agrinio Photo Festival”, realizado em Agrinio, na Grécia, na última semana. O registro, feito em uma aldeia indígena localizada na Escola Ancestral Flores do Trovão, no bairro Baruel, levou ao público estrangeiro um recorte da realidade local, com referências a modos de vida, memória e identidade cultural. 

A obra é de autoria de Ivonete Cavalcante, que apresentou, em março, a exposição “Limpa a cultura de vocês aí!” no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, e agora participa da mostra europeia com outro trabalho.

Ao todo, o festival internacional reuniu 905 fotógrafos de 38 países, com 2.135 imagens inscritas, das quais 212 foram escolhidas. A exposição ocorreu na Galeria de Arte Christos Kapralos, reunindo uma programação voltada à fotografia contemporânea e ao cinema de curtas-metragens. Realizado desde 2019, o festival promove o intercâmbio cultural e o diálogo entre produções de diferentes territórios, aproximando públicos e ampliando repertórios.

A participação marca a inserção da artista no circuito internacional e amplia a visibilidade de produções desenvolvidas a partir de referências culturais brasileiras, especialmente aquelas que dialogam com memória, território e identidade.

Trajetória

Antes da participação internacional, Ivonete Cavalcante integrou a agenda cultural do município com a exposição “Limpa a cultura de vocês aí!”, apresentada no Moriconi no mês de março. A mostra reuniu trabalhos com abordagem voltada à cultura popular, memória e identidade, temas que também dialogam com a pesquisa artística desenvolvida pela autora e que seguem presentes em sua produção, evidenciando uma construção artística conectada às raízes culturais e aos contextos sociais.

Para a coordenadora de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura, Aline Baliberdin, a trajetória da artista demonstra o alcance das produções desenvolvidas no município. “A Ivonete passou por um equipamento cultural de Suzano e apresentou seu trabalho em um festival internacional, o que mostra como a produção artística local pode dialogar com diferentes contextos e alcançar outros territórios”, destacou.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a importância da circulação dos artistas formados ou apoiados pela cidade. “Quando um artista que esteve na programação cultural de Suzano ganha visibilidade no exterior, isso evidencia a força da produção local e amplia as possibilidades de conexão com outros cenários culturais”, afirmou.

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