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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Cidades

Poá abre cadastro para mapear e fortalecer empreendedores da economia criativa

Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação busca identificar profissionais, ampliar capacitações e priorizar participação em feiras e eventos no município

05 maio 2026 - 15h54Por De Poá
O cadastro é realizado presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e InovaçãoO cadastro é realizado presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, iniciou o cadastramento de empreendedores da economia criativa com o objetivo de mapear profissionais do setor e oferecer suporte direcionado. A ação contempla desde trabalhadores informais até microempreendedores em processo de formalização, abrangendo áreas como gastronomia, artesanato, moda, beleza e diversas expressões artísticas. 

O cadastro permitirá à administração municipal construir um diagnóstico detalhado do setor, possibilitando a ampliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento desses profissionais. A iniciativa também facilitará o acesso a cursos de capacitação em parceria com o Sebrae, linhas de crédito por meio do Banco do Povo e outros programas, além de priorizar os cadastrados na participação em feiras e eventos promovidos na cidade. 

Podem se inscrever profissionais de diferentes segmentos, como artesãos, produtores gastronômicos, donos de brechós, vendedores de produtos e serviços, além de artistas e trabalhadores da área de beleza, como trancistas, maquiadores e outros representantes da cultura e da criatividade local. 

O cadastro é realizado presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, 372, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Os interessados devem apresentar documentos pessoais e informações sobre seus produtos ou serviços. Caso possuam materiais de divulgação, como cartões, folders ou banners, também podem levá-los para integrar um mural de empreendedores que está sendo estruturado no local. 

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, a proposta é aproximar o Poder Público dos empreendedores e garantir mais oportunidades de crescimento. “Esse cadastro é fundamental para que a gente conheça quem são os nossos empreendedores da economia criativa, desde os informais até aqueles que estão se formalizando agora. A partir desse mapeamento, conseguimos oferecer um suporte mais efetivo, com capacitações, acesso a crédito e inclusão em feiras e eventos, sempre priorizando quem está cadastrado conosco”, destacou.

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