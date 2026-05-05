Passe Livre totaliza 3.839 inscrições e receberá documentação pendente até 15 de maio

A Secretaria Municipal de Educação encerrou na última quinta-feira (30/04) o prazo de cadastro para o Programa Passe Livre Estudantil, neste semestre, registrando 3.839 inscrições, sendo 2.007 referentes a novas solicitações e 1.834 relacionadas à renovação de pedidos. Vale destacar que os munícipes que ainda não completaram o processo necessário para garantir gratuidade devem seguir o passo a passo disponível no link http://suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

O benefício será concedido somente após a análise e a aprovação da documentação digitalizada. Todo o processo pode ser acompanhado on-line pelo estudante. Para apoiar os interessados, o portal também oferece uma seção de “Dúvidas Frequentes”, além de vídeo tutorial e cronograma completo com as etapas do processo.

O programa, executado em parceria com a empresa Radial Mais Transporte, tem como objetivo garantir a gratuidade no transporte público municipal para estudantes de baixa renda, promovendo inclusão e permanência escolar. Para ter direito, é necessário residir em Suzano, possuir renda familiar de até três salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo, validada por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), e atender aos demais requisitos descritos no site do programa.

A titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que é importante os alunos se atentarem a todas as etapas do programa, de forma que o processo que garante a gratuidade no transporte seja concluído. “Após a realização das inscrições, é necessário o envio dos documentos necessários pelo site. O Passe Livre Estudantil contemplará os alunos que atenderem as condicionantes exigidas e que cumprirem os prazos estipulados. Temos nos mobilizado para atender todos da melhor forma possível”, declarou.

O atendimento presencial para dúvidas e orientações ocorre na Secretaria de Educação de Suzano, localizada no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4744-6084 ou pelo e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.