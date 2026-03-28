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Jornal Diário de Suzano - 28/03/2026
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Suzano

Genea promove café da manhã em homenagem às mulheres e apresenta avanço de condomínio em Suzano

Evento reuniu colaboradoras e compradores do Recanto das Árvores, com previsão de entrega para dezembro de 2026

28 março 2026 - 11h56Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O evento homenageou as colaboradoras da construtoraO evento homenageou as colaboradoras da construtora - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Genea Construtora realizou, neste sábado (28), um café da manhã em comemoração ao mês das mulheres, na sede da empresa, em Suzano. O evento homenageou as colaboradoras da construtora e também apresentou mais informações sobre o condomínio Recanto das Árvores aos compradores.

Para o empresário Mário Fernandes, proprietário da Genea, o mês da mulher deveria ser celebrado durante todo o ano, devido à atuação constante e à presença feminina no dia a dia. “Temos mulheres em todos os setores, desde copeiras até advogadas. Inclusive, contamos com uma profissional na administração da obra, uma etapa especialmente importante em que ela atua ao lado de cerca de 60 homens, levando o toque feminino ao canteiro”, afirmou.

Durante o encontro, Fernandes agradeceu a dedicação das funcionárias e destacou a relevância delas para o crescimento da empresa. “Vocês ajudaram a Genea a chegar aonde chegou e a realizar o que realiza hoje. A mulher é a base da estrutura da família e da empresa, sendo indispensável em nossas vidas”, declarou.

Uma das homenageadas foi a advogada Érika Barbosa, que afirmou se sentir grata pelo reconhecimento. “A Genea é uma construtora muito inclusiva, e é gratificante poder representá-la como advogada”, disse.

Recanto das Árvores

O evento também foi voltado às 84 famílias que adquiriram unidades no condomínio Recanto das Árvores, cuja entrega das obras está prevista para o dia 30 de dezembro de 2026. O imóvel está localizado na Estrada do Viaduto, número 2050, na Fazenda Aya, em Suzano.

Segundo Mário Fernandes, a iniciativa busca aproximar a construtora dos clientes. “É importante ter esse contato com o comprador, porque assim ele se sente mais tranquilo e seguro da compra que está fazendo”, afirmou.

Com a meta de inaugurar o empreendimento com todas as unidades comercializadas, mas ainda restando oito apartamentos disponíveis, o empresário anunciou uma oferta aos clientes. “Se vocês trouxerem mais alguém que compre um apartamento, poderão escolher entre ganhar duas televisões de 42 e 50 polegadas ou a compra e instalação completa de piso laminado no imóvel”, explicou.

Durante o encontro, também foram apresentadas as empresas SO e Grupo RM, responsáveis pela segurança e administração do condomínio. A Genea ainda firmou parcerias com O Boticário e Zeca Rações para integrar as ações do evento.

Ao final, foi realizado o sorteio de uma televisão de 43 polegadas entre os compradores do Recanto das Árvores e feita uma fiscalização na obra.

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