Geraldo Alckmin lamenta morte de Estevam Galvão: 'Trajetória de importantes serviços à população'

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, homenageou Estevam Galvão, ex-prefeito de Suzano e ex-deputado que morreu aos 81 anos neste sábado (29).

Alckmin destacou os 50 anos dedicados à vida pública que foram de “grande contribuição ao Estado de São Paulo, e especialmente à cidade de Suzano”.

“Recebo com tristeza a notícia do falecimento do ex-deputado e ex-prefeito de Suzano, Estevam Galvão de Oliveira. Seus 50 anos dedicados à vida pública foram de grande contribuição ao Estado de São Paulo e, especialmente, à cidade de Suzano, da qual foi prefeito por quatro mandatos”, disse.

O ex-governador de São Paulo ressaltou a trajetória do político como uma das mais importantes para o Estado. “Cumpriu cinco mandatos como deputado estadual de São Paulo, foi vereador de Suzano e deputado federal, em uma trajetória de importantes serviços prestados à população, sobretudo, de São Paulo. Meus sentimentos à família e amigos”, concluiu o ministro.

Estevam Galvão foi velado neste domingo (30), na Arena Suzano. Ele deixa a esposa Viviane Galvão, filhas e netos.