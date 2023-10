Grupamento Ambiental resgata 19 animais no período de uma semana

No total, foram resgatados 13 gambás-de-orelha-preta, dois urubus, um lagarto teiú, um jabuti, uma capivara e uma tartaruga. Parte dos animais foi devolvida à natureza, enquanto outros foram entregues a unidades de tratamento.

Os dois primeiros resgates ocorreram na Vila Barros e na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no centro da cidade. Na primeira ação, um gambá foi localizado na rua Antônio José após a equipe ser acionada, mas, como se tratava de um filhote, ele foi entregue aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Parque Ecológico do Tietê. Já o caso que envolveu a pasta de Meio Ambiente, um jabuti foi entregue por um morador da Chácara Sete Cruzes e a secretaria acionou o GPA, que entregou o espécime também para o Cetas.

No dia 5 de outubro (quinta-feira), outros dois animais foram resgatados. No Jardim São Bernardino, pela rua João Hugo Braz, sete filhotes de gambás foram recolhidos e levados ao Cetas; logo depois, uma capivara que havia sido atropelada na avenida Vereador João Batista Fitipaldi foi retirada pelo GPA após solicitação do vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Como o animal estava ferido, os agentes pediram apoio do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal (DPFauna) de Ribeirão Pires para tratamento.

Um dia depois (06/10), no Parque Buenos Aires e no Jardim Quaresmeira, um teiú e outro gambá foram resgatados pelo GPA. Já no último sábado (07/10), três filhotes de gambás foram encontrados em uma propriedade localizada na estrada Portão do Honda, na Chácaras Mea. Recolhidos, os animais foram enviados para o Cetas. Houve o resgate de dois urubus na Chácaras Reunidas Guaió, no galpão de uma empresa localizada na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

Como as aves não conseguiram sair, o GPA foi acionado e levou os animais para o DPFauna, uma vez que eles apresentavam alguns ferimentos. No mesmo dia uma tartaruga foi localizada na rua Antônio Pereira do Nascimento, na Vila São Pedro. Na última terça-feira, mais um gambá-de-orelha-preta foi encontrado, desta vez na rua Valentina Siqueira Cardoso, no Jardim Dora, e, por se tratar de um filhote, o marsupial foi levado para o Cetas. O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, destacou a quantidade de ocorrências atendidas sob demanda da população em um curto período.

Ações realizadas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, entre a quarta-feira da semana passada e a última terça-feira (04 e 10/10), resultaram no resgate de 19 animais silvestres de seis espécies em diferentes bairros após chamados.