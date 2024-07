Guard forma 260 alunos em solenidade no Mirambava

O Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, recebeu no último sábado (29/06) a formatura de 260 alunos da rede municipal no Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), um projeto da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Durante o evento, os 260 alunos das escolas Professora Augustinha Raphaela Maida Molteni, do Jardim Natal; Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, do Jardim Casa Branca; Professora Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida, do bairro dos Moreiras; e Professora Nizilda Alves de Godoy, do bairro Fazenda Aya, receberam o certificado de conclusão do projeto que, desde sua criação, em 2017, já formou 3,1 mil crianças, sendo 485 apenas neste ano.

O projeto, que tem o objetivo de instruir os jovens a evitar o uso de drogas e a cultivar uma cultura de paz, promovendo relações mais saudáveis na sociedade, ocorreu entre os meses de março e junho, em oito encontros que abordaram temas como respeito, disciplina, combate às drogas e cidadania.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito Rodrigo Ashiuchi, os secretários municipais de de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; de Educação, Leandro Bassini; e de Governo, Alex Santos; os vereadores Pedro Ishi e Artur Takayama; a equipe de projetos da Secretaria de Educação composta por Sueli Stuch, Ronaldo Junior e Márcia de Oliveira; a comandante da GCM, Tatiana Orita; o diretor da Secretaria de Segurança Cidadã, Wesley Fernandes; o instrutor e coordenador do Guard, André Alves da Silva; e o instrutor do Guard, Eduardo Rodrigues.

Bassini enfatizou a iniciativa para a formação dos alunos, destacando o impacto positivo na vida das crianças e famílias. “O projeto Guard é essencial para a promoção de valores como respeito, disciplina e cidadania entre nossos jovens. A educação vai além do conteúdo acadêmico, ela deve também preparar nossos alunos para serem cidadãos conscientes e responsáveis", afirmou o secretário municipal de Educação.

Já o secretário de Segurança Cidadã ressaltou o valor do projeto. “O Guard não apenas educa sobre os perigos das drogas, mas também fortalece a autoestima e a confiança das crianças, proporcionando ferramentas para resistirem às pressões negativas e fazerem escolhas saudáveis”, destacou Silva.

Para o prefeito, o projeto representa um marco importante na luta contra os entorpecentes e na construção de uma sociedade mais segura. “O Guard é um exemplo de como a colaboração entre diferentes setores da administração pode gerar resultados positivos e duradouros. A formação desses jovens é um investimento no futuro da nossa cidade”, finalizou Ashiuchi.