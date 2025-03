Hapvida amplia área de negócios com criação da Diretoria de ADS e Parcerias

A Hapvida inicia uma nova fase de fortalecimento da marca com a criação de uma diretoria dedicada à integração da publicidade em suas plataformas e espaços. Trata-se da Diretoria de ADS e Parcerias, liderada pelo executivo Marcelo Koschar.

Recém-chegado à companhia, Koschar traz a experiência de quase duas décadas em varejo, com destaque na área de publicidade e mídia OOH. Tem ampla experiência comercial, com foco em negociações B2B, B2C, trade, branding, patrocínios e promoções, além da expansão para novos mercados e oportunidades de negócio.

“A Hapvida se destaca ao integrar anúncios diretamente nos pontos de interação com seus clientes. A combinação de espaços físicos estratégicos e plataformas digitais permitirá que a empresa alcance novos níveis de personalização e inovação”, afirma o diretor de ADS, que tem como estratégia a segmentação precisa de público, a integração omnichannel e parcerias estratégicas, fortalecendo colaborações alinhadas aos valores da empresa. Também serão feitos investimentos em tecnologia e análise de dados para mensurar e otimizar o impacto das campanhas.

O executivo também ressalta que o modelo verticalizado e integrado da companhia utiliza tecnologias de análise de dados para garantir que as campanhas publicitárias sejam eficazes e éticas, respeitando a privacidade e as expectativas dos clientes. “Dessa forma, a Hapvida não só conectará marcas ao seu público, como também estabelecerá um novo padrão de transparência e responsabilidade no setor”, afirma.