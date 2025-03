Hapvida consolida crescimento em 2024 com forte geração de caixa e expansão da rede própria

A Hapvida, maior operadora de saúde da América Latina em número de beneficiários, com mais de 15 milhões de clientes, encerrou 2024 consolidando sua trajetória de recuperação, com crescimento expressivo da rentabilidade e avanços estratégicos na expansão da rede própria. O EBITDA ajustado atingiu R$ 3,8 bilhões no ano, um crescimento de 34,9%, refletindo a melhoria da eficiência operacional e o controle dos custos. O lucro líquido ajustado também registrou uma evolução significativa, alcançando R$ 1,8 bilhão, um aumento de 170% em relação a 2023.

A receita líquida totalizou R$ 29 bilhões, um crescimento de 5,8% no ano, impulsionada pelo aumento da base de beneficiários e pela recomposição de preços nos planos de saúde e odontológicos.

A sinistralidade caixa recuou 2,7 pontos percentuais (p.p.) no período, refletindo as iniciativas de verticalização e controle de custos. Esse é um indicador essencial para a sustentabilidade do negócio e a melhora é resultado das iniciativas de controle de custos, aumento da verticalização e eficiência operacional. Esse desempenho foi impulsionado por um modelo de subscrição responsável e uma gestão disciplinada dos custos assistenciais.

O sólido desempenho operacional permitiu à Companhia desalavancar sua estrutura de capital, com geração de caixa robusta e investimentos direcionados à expansão da rede própria e melhorias assistenciais. A base de beneficiários também apresentou um crescimento ao longo do ano, com adição líquida de 4,6 mil vidas, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador. Esse crescimento reflete a resiliência da Companhia e a atratividade de seus produtos no mercado.

Crescimento da rede própria e foco na qualidade assistencial

A Hapvida segue expandindo sua capacidade de atendimento, fortalecendo seu modelo de verticalização. Iniciou 2025 com a inauguração de três novos hospitais:

* Hospital Santa Maria (Fortaleza) – 74 leitos (10 UTIs), com foco em internações e cirurgias.

* Hospital Nilton Lins (Manaus) – 145 leitos (40 UTIs), com atendimento de urgência e emergência pediátrica.

* Hospital Jardim Anália (São Paulo) – 64 leitos (10 UTIs) e cinco salas cirúrgicas.

Com isso, a Companhia encerrou 2024 com 86 hospitais, 77 unidades de pronto atendimento, 352 clínicas e 292 unidades de diagnóstico, totalizando 807 unidades assistenciais próprias distribuídas pelo país. Essa expansão fortalece a qualidade do atendimento, reduz prazos de agendamento e melhora a experiência dos beneficiários.

No ano, a rede própria e credenciada realizou:

* 2 milhões de diárias de internação (+4,5% vs. 2023).

* 47 milhões de consultas ambulatoriais e de urgência (+6,4% vs. 2023).

* 141 milhões de exames (-2,5% vs. 2023).

* 29 milhões de sessões de terapia (+8,4% vs. 2022).

Integração e tecnologia como pilares estratégicos

Em dezembro de 2024, a Hapvida concluiu a implantação do novo sistema na operadora NDI Saúde, marcando a maior integração tecnológica de sua história. O projeto envolveu milhões de beneficiários e garantirá maior eficiência operacional, padronização de processos e aprimoramento na experiência do usuário.

Mesmo diante de desafios iniciais, a rápida atuação da equipe garantiu a estabilização do sistema, e os indicadores de satisfação já demonstram evolução. A Companhia também se destacou no Índice Geral de Reclamações (IGR) da ANS, reforçando seu compromisso com a excelência no atendimento.

Perspectivas para 2025

Com os avanços conquistados em 2024, a Hapvida inicia 2025 com uma estrutura mais sólida e preparada para um novo ciclo de crescimento. O foco permanece na expansão da rede própria, na melhoria contínua da qualidade assistencial e na inovação tecnológica.

O desempenho robusto e as conquistas do último ano reforçam o compromisso da Companhia com a sustentabilidade do negócio e a entrega de serviços de saúde acessíveis e de alta qualidade para seus beneficiários.

Destaques

* Expansão de margem de mais de 280 bps ano contra ano, garantindo maior eficiência e qualidade para os beneficiários.

* EBITDA ajustado cresce 34,9% no ano, com expansão significativa da margem operacional.

* Lucro líquido ajustado cresce 170%, impulsionado por maior eficiência operacional e controle de custos.

* Geração de caixa robusta e redução da alavancagem, fortalecendo a estrutura de capital da Companhia.

* Crescimento líquido de beneficiários, mesmo em um ano desafiador para o setor.

* Expansão e consolidação da Rede Própria, com a inauguração de três novos hospitais em São Paulo, Fortaleza e Manaus.

* Conclusão da maior integração de sistemas da história da Companhia, garantindo maior eficiência e padronização operacional.

* Sinistralidade Caixa reduzida em 2,7 p.p., refletindo eficiência na gestão.