Hemocentro recebe mais de 900 doadores por mês

O Hemocentro de Suzano recebe 900 doadores por mês. Segundo o gestor Marco Antônio Garcia também são realizadas mil transfusões no mesmo período.

O estoque de doação de sangue está controlado. Porém é necessário manter as doações.

As doações são feitas por agendamento, com data e hora marcada. Serve para manter a organização do local não sobrecarregando os funcionários. O horário para atendimento é de segunda a sexta das 9 às 15 horas e sábado das 9 as 13.

Os sangues O+ e O- são os que mais o centro precisa.

Para ser doador a pessoa precisa ter entre 16 e 79 anos, ter mais de 50 kilos, ir alimentado e estar em boas condições de saúde. Quem fez tatuagem e piercing nos últimos meses deve esperar um ano para poder doar sangue, para não correr o risco de transmissão de doenças.

O menor de idade deve se estar acompanhado dos pais, munido de documento com foto e estar em boas condições de saúde.

O Hemocentro informa que o homem fazer doações de dois em dois meses e no máximo quatro vezes ao ano.

Já a mulher pode doar de três em três e no máximo três vezes ao ano. Isso serve para a pessoa se restabelecer e ter tempo para se preparar para a próxima doação.

Para entrar em contato com o Hemocentro sobre doações ou informações pode se ligar no 4752-9999 ou entrar no site www.transfusao.srv.br