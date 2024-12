HMS inaugura nova ala de maternidade e revitaliza leitos de UTI

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) inaugurou nesta sexta-feira (13/12) uma nova ala de maternidade com 38 novos leitos para qualificar o serviço de pré-parto, parto e pós parto. Nesta data, também foi finalizado o trabalho que garantiu a revitalização dos dez leitos que compõem a ala destinada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para marcar o novo ciclo de atividades, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, realizou uma vistoria no local, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira; e do vereador e prefeito eleito, Pedro Ishi.

As autoridades foram recepcionadas por representantes do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), gestora do hospital, que está sob a responsabilidade do diretor técnico Luiz Bot. Durante a visita, houve homenagem ao médico Wagner dos Santos Moraes, por conta dos seus 49 anos de atuação.

A nova ala de maternidade amplia a capacidade de atendimento deste setor, que até então reservava 23 leitos, incluindo os patológicos e o alojamento contínuo, para as mulheres que necessitam de atendimentos especiais por ocorrência da gestação, com diferentes procedimentos relacionados ao parto, incluindo até mesmo as situações de aborto. Agora, o HMS se coloca como uma unidade de referência em relação a outros hospitais que prestam os mesmos serviços na região, com toda a estrutura que está disponibilizada para as suzanenses.

Já o espaço renovado na UTI garantirá mais conforto aos pacientes nos leitos disponibilizados e proporcionará ainda mais qualidade de trabalho para os 16 profissionais que atuam nesta ala, das áreas de Ortopedia, Cirurgia Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Neurologia, Nefrologia e cirurgia de cabeça e pescoço Eles são responsáveis pelos 300 atendimentos de baixa e média complexidade que são registrados mensalmente, em média, durante 24 horas por dia, incluindo os procedimentos relacionados aos pós-operatórios de cirurgia em geral e referentes às especialidades de Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia.

Ainda neste neste espaço, que tem aproximadamente 400 metros quadrados, foram alocados os equipamentos que ficarão à disposição da equipe assistencial para os procedimentos de terapia intensiva, que inclui monitores multiparâmetros, ventiladores mecânicos, dois pontos de hemodiálise, ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma, raio-x e ar-condicionado.

Os novos serviços se somam à estrutura já ofertada pelo HMS, que conta com 99 leitos de enfermagem, sendo 73 ativos, Pronto-Atendimento de Ortopedia, Pronto-Atendimento da Mulher, Posto de Coleta de Leite Humano, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia, Ala Cirúrgica, Ala Médica, Raio-X, Ultrassonografia, Tomografia, Mamografia e Ecocardiograma. Em 2023, a antiga Santa Casa, que se tornou o HMS, havia realizado 945 procedimentos cirúrgicos de Ortopedia, 15.048 atendimentos no Pronto-Atendimento da Mulher, 2.590 partos, 78.421 exames de raio-x, 4.801 exames de Ultrassonografia, 25.371 Tomografias e 386 treinamentos.

Repercussão

O vereador e prefeito eleito Pedro Ishi lembrou das transformações pelas quais o hospital passou até chegar neste momento. “Este prédio já salvou muitas vidas. No passado, não tínhamos um ambiente adequado, e, como secretário de Saúde, sempre tive o intuito de reformar esta unidade. Começamos pelos ajustes fiscais até chegarmos no ponto de mudarmos toda a parte estrutural. Ficamos felizes em ver toda essa revitalização”, afirmou Ishi.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou sua relação com a maternidade e o orgulho de poder contribuir com as melhorias dos serviços. “Fiquei 17 anos aqui e recordo como o espaço era deteriorado quando chegamos. Agora poderemos atender a população com muito mais qualidade. Agradeço a confiança do prefeito Rodrigo Ashiuchi para fazermos as mudanças que eram necessárias neste espaço”, ressaltou Ferreira.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi falou em “momento histórico” para se referir a mais essa entrega na cidade. “Esta unidade passou por vários obstáculos. Por isso, fico feliz em inaugurar essa ala de maternidade e revitalizar a ala da UTI. Temos certeza de que estamos no caminho certo e fazendo o bem para a Saúde de Suzano. As munícipes que neste local chegarem serão atendidas antes, durante e depois do parto, com todo o carinho e atenção que merecem”, pontuou o prefeito.

Também participaram da visita, o secretários municipais Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete), Alex Santos (Governo) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); os vereadores eleitos André Dourado e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; a diretora regional de Contratos da INTS, Jiza Lopes; os diretores do HMS Francisco Oliveira e Margareth Lima; e os coordenadores do HMS, Gustavo Bittencourt, Cássio Minami e Luiz Guilherme Knust.

O homenageado

Wagner dos Santos Moraes é graduado em Medicina, na primeira turma da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Especializado em Cirurgia e Clínica Geral, conta com uma extensa jornada profissional, atuando no Hospital São Sebastião, na Santa Casa mogiana, e também na unidade de Suzano, onde se dedicou durante 54 anos. Também ocupou cargos de grande notoriedade dentro da área, como médico legista chefe da Equipe de Perícias Médico-Legais (EPML), professor associado de Medicina Legal e membro da Associação de Médicos Peritos, alcançando a aposentadoria após 65 anos atuando como servidor público.