Hospital Federal chega a 40% de obras; 1ª fase termina com investimento de R$ 23,9 mi

A primeira fase de obras do Hospital Federal de Suzano está concluída após R$ 23,9 milhões investidos. Essa etapa corresponde a 40% da obra total e são referentes à estrutura e alvenaria.

A segunda fase, correspondente à instalação de sistemas, como o de ar-condicionado, deve ter início até o fim de dezembro. A contratação de materiais e fornecedores já está em andamento. Essa etapa tem um custo de R$ 37,2 milhões, o que deixa a obra com valor total de R$ 61,2 milhões.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e o secretário de Saúde, Pedro Ishi, realizaram uma vistoria na obra com a presença da imprensa, e o DS esteve presente.

Além de prestar contas sobre a situação das obras do Hospital, o prefeito aproveitou para anunciar que o empreendimento terá faculdade de medicina. "Suzano pediu um curso de medicina no Ministério da Educação e foi atendido, já saiu o edital. O Alto Tietê vai ganhar mais um curso de medicina. Vai ser um ganho muito grande para a cidade. Um curso de medicina é muito disputado e Suzano conseguiu esse feito junto com os deputados", contou Ashiuchi.

O chefe do Executivo afirmou, ainda, que o quarteirão do Hospital Federal é um "quarteirão universitário", além de revelar que a Faculdade de Tecnologia (Fatec) deve ser licitada em breve. "O quarteirão já tem a Piaget, o Instituto Federal e daqui um mês vai se resolver a situação da Fatec, que vai licitar, vai ter a empresa e, tendo a empresa, começa a obra".

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, explicou como será o funcionamento do Hospital Federal, que terá uma área de 9 mil metros quadrados e poderá realizar 25 mil atendimentos mensais. "Vai funcionar de porta aberta, 24 horas, com funcionamento do Pronto-Socorro Adulto e Infantil, com atendimento de ambulância ou de forma própria. Vamos ter leitos de observação, sala vermelha e internação, com funcionamento de ortopedia, trauma e clínicas médica e cirúrgica. Tudo isso no térreo", conta o secretário.

"No primeiro andar irá funcionar a área de imagem, com ultrassom, tomografia, raio-x e ressonância magnética. Isso tudo dividido com as áreas laboratoriais, então vai ter vários exames laboratoriais e uma parte administrativa muito grande, que vai funcionar no piso 1, no atendimento às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), além do atendimento ao hospital", finaliza.

O prefeito aproveitou a explicação de Ishi e afirmou que um espaço que irá sobrar vai ser readequado para parcerias com os governos estadual e federal. "A gente vai readequar o espaço que vai sobrar para poder receber mais serviços e mais parcerias com os governos estadual e federal. Se quiser colocar um serviço na região, vai ter, de maneira imediata, o espaço pronto para receber".

Pedro Ishi afirmou que existe um projeto futuro de uma possível expansão do Hospital Federal em três etapas. "Se a gente conseguir viabilizar assim que inaugurar, queremos fazer essa expansão em três níveis que conseguimos. A gente vai tentar, junto com os governos federal e estadual, entender a região e fazer a expansão que for necessária", conta o secretário.

