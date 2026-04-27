Poá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia

A Prefeitura de Poá promoveu, na última sexta-feira (24), a Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia, reunindo uma ampla programação voltada ao incentivo ao empreendedorismo e ao turismo local, à valorização cultural e à geração de renda. Realizado pelas Secretarias de Turismo, Cultura e de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Sebrae e o projeto Somos Criativus, do Instituto Léa Campos, o evento integrou a programação da Semana do Dia Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril.

A feira contou com exposição de artesanato produzido por artistas locais, trancistas, estação gastronômica, brechó, aulas de tricô ao ar livre e diversas atividades culturais, proporcionando lazer e oportunidades de negócios à população.

Além disso, empreendedores tiveram acesso a orientações do Banco do Povo e do Sebrae, com foco na abertura e expansão de negócios. A ação também contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, que realizou a doação de mudas aos visitantes, incentivando práticas sustentáveis e a conscientização ambiental.

A Secretaria da Mulher também marcou presença com o projeto de tricoterapia, ampliando o alcance social do evento com serviços voltados ao bem-estar e à autoestima.

Com o tema “Criatividade que transforma territórios”, a iniciativa reforçou o papel estratégico da economia criativa como vetor de desenvolvimento econômico e social. Criado em 2023, o Programa Somos Criativus tem como objetivo impulsionar o impacto econômico da economia criativa nos territórios por meio de ações de capacitação, qualificação e valorização das identidades locais.

A secretária de Turismo, Débora de Lucrézio, destacou a relevância da feira para o fortalecimento da cidade como destino criativo. “Nossa feira foi um grande sucesso e nosso objetivo é realizar novas edições, sempre incluindo novas atividades e serviços. Eventos como este mostram o potencial de Poá em integrar cultura, turismo e empreendedorismo, valorizando nossos talentos locais e promovendo experiências que atraem e envolvem a população”, afirmou.

Já a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, ressaltou o impacto positivo da iniciativa no estímulo aos pequenos negócios. “A Feira de Economia Criativa se consolida como uma importante ferramenta de incentivo ao empreendedorismo, gerando oportunidades e estimulando a inovação. Durante o evento, dezenas de pessoas buscaram atendimento e informações, demonstrando o interesse da população em empreender e fortalecer seus negócios”, destacou.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da cidade. “A Feira de Economia Criativa mostra, na prática, como podemos gerar oportunidades, fortalecer a economia local e valorizar os talentos de Poá. Nosso compromisso é continuar apoiando ações que incentivem o empreendedorismo e promovam inclusão e desenvolvimento para a nossa população”, afirmou.