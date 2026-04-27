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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Cidades

Poá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia

Evento contou com exposição de artesanato produzido por artistas locais, trancistas, estação gastronômica, brechó, aulas de tricô ao ar livre e doação de mudas, proporcionando lazer e oportunidades de negócios à população

27 abril 2026 - 16h46Por De Poá
Poá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da BíbliaPoá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá promoveu, na última sexta-feira (24), a Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia, reunindo uma ampla programação voltada ao incentivo ao empreendedorismo e ao turismo local, à valorização cultural e à geração de renda. Realizado pelas Secretarias de Turismo, Cultura e de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Sebrae e o projeto Somos Criativus, do Instituto Léa Campos, o evento integrou a programação da Semana do Dia Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril.

A feira contou com exposição de artesanato produzido por artistas locais, trancistas, estação gastronômica, brechó, aulas de tricô ao ar livre e diversas atividades culturais, proporcionando lazer e oportunidades de negócios à população.

Além disso, empreendedores tiveram acesso a orientações do Banco do Povo e do Sebrae, com foco na abertura e expansão de negócios. A ação também contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente, que realizou a doação de mudas aos visitantes, incentivando práticas sustentáveis e a conscientização ambiental.

A Secretaria da Mulher também marcou presença com o projeto de tricoterapia, ampliando o alcance social do evento com serviços voltados ao bem-estar e à autoestima.

Com o tema “Criatividade que transforma territórios”, a iniciativa reforçou o papel estratégico da economia criativa como vetor de desenvolvimento econômico e social. Criado em 2023, o Programa Somos Criativus tem como objetivo impulsionar o impacto econômico da economia criativa nos territórios por meio de ações de capacitação, qualificação e valorização das identidades locais.

A secretária de Turismo, Débora de Lucrézio, destacou a relevância da feira para o fortalecimento da cidade como destino criativo. “Nossa feira foi um grande sucesso e nosso objetivo é realizar novas edições, sempre incluindo novas atividades e serviços. Eventos como este mostram o potencial de Poá em integrar cultura, turismo e empreendedorismo, valorizando nossos talentos locais e promovendo experiências que atraem e envolvem a população”, afirmou.

Já a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, ressaltou o impacto positivo da iniciativa no estímulo aos pequenos negócios. “A Feira de Economia Criativa se consolida como uma importante ferramenta de incentivo ao empreendedorismo, gerando oportunidades e estimulando a inovação. Durante o evento, dezenas de pessoas buscaram atendimento e informações, demonstrando o interesse da população em empreender e fortalecer seus negócios”, destacou.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da cidade. “A Feira de Economia Criativa mostra, na prática, como podemos gerar oportunidades, fortalecer a economia local e valorizar os talentos de Poá. Nosso compromisso é continuar apoiando ações que incentivem o empreendedorismo e promovam inclusão e desenvolvimento para a nossa população”, afirmou.

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