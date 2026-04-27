Suzano lança Campanha do Agasalho com meta de 320 mil peças

A Campanha do Agasalho 2026 foi lançada em Suzano, nesta segunda-feira (27), com meta de receber a doação de 320 mil peças até o dia 7 de agosto. A solenidade aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna e já arrecadou 250 peças.

Ao todo, são mais de 100 pontos de coleta espalhados pela cidade, que podem ser consultados no site oficial da Prefeitura. A Campanha tem o lema "O frio não entra onde existe amor" e busca receber a doação de roupas, cobertores, lenços e toucas de lã para ajudar mais de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

A distribuição das peças e bazares começam no final de maio. "Nós pedimos o carinho de doar roupas em bom estado, sem furos ou sujeiras. Temos todo o processo de triagem das peças, além de separar as roupas masculinas, femininas e infantis para seguir com os bazares", comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul.

"Nós começamos a campanha cedo para que no inverno as distribuições já comecem. Reforçamos ainda a doação de roupas masculinas e infantis, pois nossa população precisa muito", salientou.

A campanha também terá o auxílio do Tiro de Guerra de Suzano que, durante três semanas, estará panfletando e retirando as peças doadas porta a porta. "Além disso, também usamos o espaço do Tiro de Guerra para fazer a triagem das peças", explicou a primeira-dama.

"A cada dia que passa, essa campanha ganha mais força, mais colaboradores e parceiros. É através desse espírito de solidariedade que nós ficamos muito felizes em mais um ano trazer a nossa Campanha do Agasalho. O Fundo Social tem feito um grande trabalho", destacou o prefeito de Suzano, Pedro Ishi.

Em relação à Campanha de 2025, a meta mais que dobrou. "No ano passado, tínhamos estabelecido 150 mil peças como meta e arrecadamos 300 mil. Este ano, estamos confiantes com nossas expectativas", comentou a presidente do Fundo Social.

Na ocasião, as alunas do CineCrochê, o presidente do Clube do Fusca, Victor Malta Costa, o Diretor de Comunicação da SPMar, Fábio Loiola, o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Takashi Katsumata e a presidente do Haha no Kai de Suzano, Sadako Yoshida, realizaram as primeiras doações, totalizando 250 peças.

Ainda segundo a primeira-dama, para comércios que desejam colaborar e ser um ponto de coleta, basta procurar o Fundo Social de Solidariedade.

"Onde existe amoro frio não entra. Este é o slogan da Campanha do Agasalho de 2026 e que seja uma campanha abençoada, que possamos trazer o nosso espírito de solidariedade e alcançar as mais de 300 mil peças para ajudar a nossa população", finalizou Ishi.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito de Suzano, Said Raful; o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama; o vice-presidente da Câmara, Marcos Antônio dos Santos, o Maizena; a coordenadora do Departamento da Mulher de Suzano, Maria Margarida Mesquita; o 1º Sargento de Suzano, Vinicius Santos; o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano, Sargento Fernando Caetano; além dos atiradores do Tiro de Guerra, secretários e outras autoridades.