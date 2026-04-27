Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 27 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano lança Campanha do Agasalho com meta de 320 mil peças

Doação de roupas e cobertores podem ser feitas até o dia 7 de agosto em mais de 100 pontos de coleta

27 abril 2026 - 17h58Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Lançamento contou com a presença de autoridades Lançamento contou com a presença de autoridades - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Campanha do Agasalho 2026 foi lançada em Suzano, nesta segunda-feira (27), com meta de receber a doação de 320 mil peças até o dia 7 de agosto. A solenidade aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna e já arrecadou 250 peças.

Ao todo, são mais de 100 pontos de coleta espalhados pela cidade, que podem ser consultados no site oficial da Prefeitura. A Campanha tem o lema "O frio não entra onde existe amor" e busca receber a doação de roupas, cobertores, lenços e toucas de lã para ajudar mais de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade.

A distribuição das peças e bazares começam no final de maio. "Nós pedimos o carinho de doar roupas em bom estado, sem furos ou sujeiras. Temos todo o processo de triagem das peças, além de separar as roupas masculinas, femininas e infantis para seguir com os bazares", comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul.

"Nós começamos a campanha cedo para que no inverno as distribuições já comecem. Reforçamos ainda a doação de roupas masculinas e infantis, pois nossa população precisa muito", salientou. 

A campanha também terá o auxílio do Tiro de Guerra de Suzano que, durante três semanas, estará panfletando e retirando as peças doadas porta a porta. "Além disso, também usamos o espaço do Tiro de Guerra para fazer a triagem das peças", explicou a primeira-dama. 

"A cada dia que passa, essa campanha ganha mais força, mais colaboradores e parceiros. É através desse espírito de solidariedade que nós ficamos muito felizes em mais um ano trazer a nossa Campanha do Agasalho. O Fundo Social tem feito um grande trabalho", destacou o prefeito de Suzano, Pedro Ishi. 

Em relação à Campanha de 2025, a meta mais que dobrou. "No ano passado, tínhamos estabelecido 150 mil peças como meta e arrecadamos 300 mil. Este ano, estamos confiantes com nossas expectativas", comentou a presidente do Fundo Social. 

Na ocasião, as alunas do CineCrochê, o presidente do Clube do Fusca, Victor Malta Costa, o Diretor de Comunicação da SPMar, Fábio Loiola, o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Takashi Katsumata e a presidente do Haha no Kai de Suzano, Sadako Yoshida, realizaram as primeiras doações, totalizando 250 peças. 

Ainda segundo a primeira-dama, para comércios que desejam colaborar e ser um ponto de coleta, basta procurar o Fundo Social de Solidariedade. 

"Onde existe amoro frio não entra. Este é o slogan da Campanha do Agasalho de 2026 e que seja uma campanha abençoada, que possamos trazer o nosso espírito de solidariedade e alcançar as mais de 300 mil peças para ajudar a nossa população", finalizou Ishi.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito de Suzano, Said Raful; o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama; o vice-presidente da Câmara, Marcos Antônio dos Santos, o Maizena; a coordenadora do Departamento da Mulher de Suzano, Maria Margarida Mesquita; o 1º Sargento de Suzano, Vinicius Santos; o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano, Sargento Fernando Caetano; além dos atiradores do Tiro de Guerra, secretários e outras autoridades. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Evento marca nove anos do CCMI e reúne mais de cem idosos em Suzano
Cidades

Evento marca nove anos do CCMI e reúne mais de cem idosos em Suzano

'Baby, me Leva!' possibilita 47 adoções de cães e gatos durante evento no domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' possibilita 47 adoções de cães e gatos durante evento no domingo

60ª edição da Festa de São José Operário terá programação religiosa
Cidades

60ª edição da Festa de São José Operário terá programação religiosa

Poá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia
Cidades

Poá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia

Prefeitura promove encontro 'Vozes do Cuidado' para acolhimento de servidores da Saúde
Cidades

Prefeitura promove encontro 'Vozes do Cuidado' para acolhimento de servidores da Saúde

Escolas do Nova América e do Jardim Cacique ganham instrumentos para aulas de música
Cidades

Escolas do Nova América e do Jardim Cacique ganham instrumentos para aulas de música