'Baby, me Leva!' possibilita 47 adoções de cães e gatos durante evento no domingo

O projeto “Baby, me Leva!” teve uma atividade presencial no Parque Max Feffer no último domingo (26/04) que garantiu a adoção de 47 animais, sendo 40 cachorros e sete gatos. Todos foram encaminhados aos seus novos lares após a orientação apropriada de seus tutores e a formalização do termo de responsabilidade.

A iniciativa busca estimular a adoção consciente por meio da política municipal de proteção e bem-estar animal, conscientizando as futuras famílias sobre os cuidados a longo prazo. Desta vez, o evento integrou a programação do “FestCão”. A comemoração para os amigos de quatro patas é realizada pela TV Diário em colaboração com a Prefeitura de Suzano, o que possibilitou ampliar o alcance do projeto. Cerca de 6 mil pessoas passaram pelo evento.

Tradicionalmente, os encontros presenciais do “Baby, me Leva!” contam com uma média de 30 cães e gatos. Por conta do “FestCão”, 50 cachorros estavam à disposição, além de dez gatos, ajudando a bater o recorde em 2026 até agora. No total, 191 adoções já foram concretizadas neste ano.

Além disso, o “Baby, me Leva!” também atua de forma on-line, apresentando os animais disponíveis para adoção. O próximo evento presencial ocorrerá no dia 22 de março (domingo), no parque.

O projeto já é responsável por 2.459 adoções de cães e gatos desde seu início, em 2021. A iniciativa conta com o apoio de protetores e cuidadores independentes e organizações não governamentais para garantir o cuidado dos animais que aguardam um lar e para monitorar os processos, garantindo que todos ocorram de acordo com os requisitos determinados e mediante a assinatura do termo de responsabilidade.

No site do projeto,http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br , é possível verificar a lista de pets. Em seguida, o interessado entra em contato pelo pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para saber da disponibilidade do animal e dar sequência ao processo de adoção.

“Unindo o projeto a outros eventos que chamam a população, como o ‘FestCão’, já tradicional em nossa cidade, encontramos mais pessoas dispostas a aprender sobre adoção responsável e dar um lar para os nossos animais”, frisou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.