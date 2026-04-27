Evento marca nove anos do CCMI e reúne mais de cem idosos em Suzano

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti promoveu, na manhã desta segunda-feira (27/04), uma programação especial em comemoração aos seus nove anos de atuação em Suzano. O evento reuniu cem idosos e contou com café da manhã e atividades lúdicas, proporcionando momentos de integração, socialização e fortalecimento de vínculos entre os participantes.

A ação foi organizada para celebrar a trajetória do equipamento junto aos frequentadores, que participam regularmente das atividades oferecidas no local. Ao longo da manhã, os idosos participaram de dinâmicas recreativas e momentos de interação, reforçando o caráter coletivo das ações desenvolvidas no espaço. Atualmente, o CCMI atende, em média, cerca de mil idosos por semana e mantém 27 atividades em funcionamento, distribuídas em diferentes turmas e horários.

A programação teve a presença da dirigente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; da diretora do CCMI, Sueli Eguchi; do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Marcelo Miyazaki; e do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro, além das equipes do CCMI, responsáveis pela organização das atividades.

Durante o encontro, os participantes puderam aproveitar atividades recreativas preparadas especialmente para a data, além de um momento de confraternização que reforçou a importância do convívio social. A iniciativa também evidenciou o papel do CCMI como espaço de referência para a população com mais de 60 anos, contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos usuários.

Além da programação comemorativa, o evento também destacou a importância do CCMI na rotina dos frequentadores. O equipamento oferece atividades culturais, físicas e recreativas que estimulam a participação ativa dos idosos, contribuindo para a manutenção da autonomia e para o bem-estar físico e emocional.

Para a diretora do CCMI, Sueli Eguchi, a celebração representa a consolidação do trabalho desenvolvido ao longo dos anos. “Esse momento é importante para comemorar junto com eles essa trajetória. O CCMI é um espaço onde eles participam, criam vínculos e mantêm uma rotina ativa”, afirmou.

Por sua vez, a dirigente destacou o significado da ação. “Celebrar esta data com os idosos é reconhecer a importância desse espaço no dia a dia de cada um. É um momento de integração e valorização de quem participa das atividades”, declarou Déborah Raffoul Ishi.