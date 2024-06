Hospital Regional do Alto Tietê deve receber o nome de Estevam Galvão

O Hospital Regional do Alto Tietê deverá receber o nome de Estevam Galvão de Oliveira, ex-deputado e ex-prefeito de Suzano, que morreu neste sábado (29), aos 81 anos. O projeto será apresentado nesta segunda-feira (1°) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e é de autoria do deputado estadual, e presidente da Casa, André do Prado (PL).

A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar em entrevista ao DS. “Uma homenagem que queremos fazer diante de tudo que ele fez pela cidade de Suzano, nossa região e nosso Estado”, afirmou o deputado.

A unidade de saúde, situada em Suzano, foi reaberta no fim do ano passado, após 30 anos de espera. Durante sua trajetória na política, a abertura do hospital era um dos objetivos de Estevam. “Uma luta que ele começou lá atrás e hoje é uma realidade. Foi um prazer estar nesta luta com ele”, complementou André do Prado.

O ex-chefe do Executivo suzanense estava lutando contra um câncer no pâncreas. Morreu em virtude das complicações geradas pela doença, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Foram 50 anos de vida pública. Neste período, foram cinco mandatos como deputado estadual, período em que ele também foi relator do Orçamento do Estado, líder partidário por mais de 10 anos, segundo secretário e por fim corregedor da Alesp. Foi quatro vezes prefeito de Suzano e foi deputado federal.