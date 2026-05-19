'Ilumina Suzano' promove 1.332 atendimentos em 142 bairros

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, garantiu 1.332 atendimentos em 142 bairros no último mês de abril. No período, foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 679 unidades, modernização em 496 estruturas e reparo em outras 109. O trabalho se alinha à meta de alcançar toda a cidade com esse aparato até o fim deste ano.

Vale destacar que, além da instalação das lâmpadas de LED, tem sido proporcionada a conservação das unidades já instaladas e serviços em toda a estrutura que abrange cada ponto, de forma que os serviços possam garantir a eficiência energética necessária, com mais durabilidade e menor custo.

Outros números que marcaram o balanço de atividades do último mês incluem a substituição de 709 relés, essenciais para o funcionamento automático das luzes ao anoitecer; a troca de 1.411 metros de cabos; e a instalação de 338 conectores.

Este registro ainda apontou que os locais com mais intervenções foram o Cidade Boa Vista (66), o centro (51), o Jardim Revista (38), a Cidade Edson, o Parque Suzano e a Vila Figueira (36), além da Vila Colorado (35), do Jardim Imperador (34) e do Jardim Monte Cristo (32).

O trabalho integra à proposta do “Ilumina Suzano”, de promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto a população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

Os atendimentos são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação. Dessa forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz. As atividades realizadas envolvem reparos na estrutura afetada, que pode abranger lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, isoladores e disjuntores.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que a administração municipal está mobilizada para contemplar toda a cidade com luminárias de LED e garantir os serviços necessários para o funcionamento do sistema. “Estamos trabalhando em diferentes frentes para implementar essa inovação em toda a estrutura da iluminação pública em Suzano, cumprindo sempre as ações de rotina que são necessárias em cada localidade”, declarou o titular da pasta.