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Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
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Cidades

Rodrigo Ashiuchi cumpre agenda com lideranças nikkeis em Bragança Paulista

Visita reuniu representantes de associações nipo-brasileiras e reforçou diálogo regional

19 maio 2026 - 16h44Por da Reportagem Local
Visita reuniu representantes de associações nipo-brasileiras e reforçou diálogo regionalVisita reuniu representantes de associações nipo-brasileiras e reforçou diálogo regional - (Foto: Divulgação/Rodrigo Ashiuchi)

Nesta segunda-feira (18/05), Rodrigo Ashiuchi esteve em Bragança Paulista (SP), na Região Metropolitana de Campinas, para mais uma agenda de diálogo com lideranças nikkeis e representantes políticos da região. A programação teve como foco o fortalecimento dos laços entre associações nipo-brasileiras, a troca de experiências e o incentivo à integração entre comunidades japonesas do Estado de São Paulo.

A primeira agenda ocorreu na Associação Nipo Brasileira de Bragança Paulista, onde Ashiuchi foi recebido pelo atual presidente da entidade, Rogério Umeoka; por Toshinori Togo, integrante da diretoria e ex-presidente da associação; e por Rogério Uenishi, coordenador de eventos e também ex-presidente da instituição. Na ocasião, também participou do encontro Franz Ishida, presidente da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Atibaia, acompanhado da esposa, Paola Ishida.

Durante a visita, Ashiuchi destacou a importância do diálogo entre os chamados “kaikans”, fortalecendo a cultura japonesa e promovendo a união das entidades espalhadas pelo Estado. O encontro também serviu para compartilhar experiências sobre gestão associativa, preservação cultural e ações de integração comunitária.

Ainda em Bragança Paulista, Rodrigo Ashiuchi participou de uma reunião institucional com o secretário de gabinete do município, Jorge Romanos, e com o vereador Jocimar Scotti (PL). O encontro teve como pauta a troca de experiências sobre gestão pública, políticas públicas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento das cidades e à melhoria da qualidade de vida da população. Na oportunidade, Ashiuchi também encaminhou cumprimentos ao prefeito da cidade, Edmir Chedid.

A agenda dá continuidade às visitas institucionais que Ashiuchi vem realizando em diferentes regiões do Estado. Em março deste ano, ele esteve no Noroeste paulista para cumprir uma série de compromissos junto à comunidade nipo-brasileira, fortalecendo o diálogo com entidades, associações e lideranças de municípios como Lins, Promissão e Araçatuba. Já em abril, Ashiuchi esteve em Pereira Barreto, no Extremo Noroeste paulista, reforçando os vínculos com a colônia japonesa da cidade onde seu pai nasceu.

“Essas agendas têm um significado muito especial, porque fortalecem os laços entre lideranças, entidades e comunidades de diferentes regiões do Estado. A troca de experiências, o diálogo e a valorização da cultura japonesa contribuem diretamente para manter viva essa história e construir novas parcerias em benefício das pessoas”, destacou Rodrigo Ashiuchi.

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