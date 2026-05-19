Praça João Pessoa recebe sarau e exposição em celebração ao mês da luta antimanicomial

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), na Praça João Pessoa, na manhã desta terça-feira (19/05), uma ação especial em alusão ao mês da luta antimanicomial. A atividade na região central contou com apresentações culturais realizadas por usuários das quatro unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), profissionais e usuários da Atenção Primária, com poesia, música e dança, além de exposição de artesanato e brechó com produtos confeccionados pelos próprios pacientes.

Tradicional no calendário municipal, a iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de ampliar a conscientização da população sobre os direitos, o respeito, a inclusão social e o cuidado em liberdade das pessoas com transtornos mentais e problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Neste ano, a ação teve como tema “Saúde mental se faz com liberdade: pelo fim da violência contra a mulher”, reforçando a importância do cuidado humanizado, da garantia de direitos e da valorização da liberdade e da dignidade das pessoas atendidas pela rede de saúde mental.

Além das apresentações culturais na praça, os participantes também distribuíram materiais informativos com mensagens de conscientização sobre acolhimento, respeito e combate ao preconceito.

A coordenadora da Raps, Dulce Ramos, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a inclusão e aproximar a população das pautas relacionadas à saúde mental. “Foi muito gratificante ver a população participando e interagindo com as pessoas atendidas pela rede do município. Todos merecem respeito, acolhimento e cuidado em liberdade. O mês da luta antimanicomial representa justamente a defesa da liberdade, da dignidade e do cuidado humanizado. Tivemos apresentações muito emocionantes, além do brechó, cuja renda arrecadada é revertida para os próprios usuários dos Caps. Foi uma ação muito especial”, afirmou.

A coordenadora também ressaltou que as atividades em alusão à luta antimanicomial seguem ao longo do mês. Segundo ela, na semana passada, cerca de 200 usuários dos Caps, Residência Terapêutica e Consultório na Rua participaram de um dia de lazer voltado à convivência, reflexão e fortalecimento dos vínculos sociais.

O secretário de Saúde de Suzano, William Harada, reforçou o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas à saúde mental e ao combate ao preconceito. “A luta antimanicomial representa um compromisso permanente com o respeito, à inclusão e à dignidade humana. Mesmo após o fim dos manicômios, ainda existem barreiras relacionadas ao preconceito e à discriminação. Precisamos reforçar diariamente que todas as pessoas merecem liberdade, cuidado e acolhimento. A ação desta terça-feira foi importante justamente por dar visibilidade e voz a este público”, destacou o secretário.