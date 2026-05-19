Mutirão de castração atende 180 animais durante nova edição no Jardim Europa

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou no último sábado (11/04) a castração de 180 animais, sendo 102 gatos e 78 cães, em mais uma edição do mutirão promovido pela pasta, desta vez na Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa.

A ação integra uma agenda de atendimentos programados ao longo do ano nas três regiões de Suzano. Assim como em edições anteriores, foram realizados procedimentos gratuitos de esterilização, microchipagem e cadastro no Registro Geral Animal (RGA), garantindo identificação e segurança.

A iniciativa teve início em 2018 e já soma 11.891 pets atendidos, se concretizando como uma das principais políticas públicas voltadas para o bem-estar e controle animal. Durante os mutirões, os tutores ainda são orientados sobre os cuidados em casa durante o pré e o pós-operatório, encaminhando os cães e os gatos para uma recuperação tranquila.

O local e o horário da próxima edição ainda serão definidos. Para participar, é necessário realizar inscrição por meio do link http://bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência para concluir o cadastro.

A inscrição antecipada ajuda a organizar o fluxo de atendimentos e garantir boas condições sanitárias durante a realização das cirurgias. A pasta reforça a importância do comparecimento no horário agendado e do cumprimento das orientações, como o jejum dos animais, para que o procedimento seja feito com segurança.

Após o cadastro, os tutores receberão informações por WhatsApp e poderão entrar em contato exclusivamente pelo mesmo número. A ferramenta é utilizada para validação dos dados e para informar sobre detalhes como data, horário e local em que o animal passará pelo procedimento. A Secretaria de Meio Ambiente reforça que é fundamental fornecer um número de telefone correto e em funcionamento no cadastro, garantindo o recebimento de todas as instruções necessárias.

“Nossa programação garante edições do mutirão de castração em todas as regiões da cidade ao longo do ano, oferecendo o serviço aos animais e às famílias que precisam. Assim, concentramos esforços para garantir o controle populacional e a qualidade de vida de cães e gatos”, frisou o secretário André Chiang.