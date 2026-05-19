Segurança Cidadã promove encontro com moradores do Parque Maria Helena

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou, nesta segunda-feira (18/05), de uma reunião com moradores do Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi e Vila Maluf para ouvir demandas relacionadas à segurança pública e apresentar as ações que vêm sendo desenvolvidas pela administração municipal nos bairros.

O encontro, promovido pelo vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, serviu para debater dados e necessidades da região e ocorreu na Sociedade Construtiva Beneficente Amigos do Parque Maria Helena e contou com a presença de secretários, autoridades ligadas à segurança pública e lideranças dos bairros.

Durante a reunião, foram apresentados os avanços que a cidade teve na área da segurança neste ano. Entre eles mais de 1,6 mil ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) no primeiro quadrimestre, 102 prisões em flagrante, 53 detenções com apoio do sistema Smart Suzano, mais de 10,8 mil leituras faciais realizadas pela ferramenta, 42 quilos de drogas apreendidos, índice zero de feminicídios de mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, entre outros.

Também foram discutidas medidas voltadas ao fortalecimento do policiamento preventivo, ao combate ao tráfico de drogas, à intensificação das fiscalizações em estabelecimentos de reciclagem e ferros-velhos, além das ações de monitoramento realizadas pelo sistema Smart Suzano e dos investimentos em iluminação pública com tecnologia LED nos três bairros.

“Estar próximo da população e ouvir as demandas dos moradores é fundamental para construirmos soluções eficientes para os bairros. Agradeço aos secretários pelo empenho e dedicação para resolver os problemas”, declarou o vereador Max do Futebol.

Presente no encontro, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, ressaltou que o diálogo com a população é fundamental para que o Poder Público compreenda as necessidades reais da comunidade e construir soluções conjuntas. “Esse contato direto com os moradores é extremamente importante porque aproxima a administração municipal da população e permite que as demandas sejam ouvidas de forma transparente e responsável. A segurança pública também passa pela promoção da qualidade de vida, pela iluminação adequada, pelo acolhimento social e pela presença constante do poder público nos bairros”, afirmou.

O secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione, afirmou que os números apresentados durante a reunião demonstram a efetividade do trabalho integrado desenvolvido pela prefeitura na área da segurança pública. “Os resultados alcançados ao longo deste ano mostram que Suzano vem avançando de forma consistente no enfrentamento à criminalidade, com ações que unem tecnologia, inteligência, presença operacional e acolhimento à população. Esse trabalho integrado tem garantido respostas mais rápidas, fortalecido a atuação preventiva e ampliado a sensação de segurança nos bairros”, destacou.

Já o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, pontuou que a presença constante das equipes nos bairros tem sido fundamental para ampliar a sensação de segurança da população. “A gente tem buscado manter uma operação constante nesses três locais, com policiamento preventivo e presença efetiva das nossas forças de segurança nas ruas. Inclusive temos realizado ações semanais que resultam em prisões, apreensões de drogas e retirada de criminosos de circulação. Seguimos fortes no combate à criminalidade em Suzano”, afirmou Balbino.

O chefe da pasta de Segurança Cidadã também ressaltou o papel estratégico do Smart Suzano no monitoramento da região, especialmente nas proximidades da Estação Suzano, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ao lado do Parque Maria Helena. “As equipes do programa vêm desempenhando um trabalho extremamente importante, principalmente na descida da Estação para o Parque Maria Helena. Temos registrado prisões semanais graças ao monitoramento e à rápida atuação das forças de segurança. A tecnologia tem sido uma grande aliada na prevenção e no combate aos crimes”, acrescentou.

Além das questões relacionadas à segurança, os moradores também apresentaram demandas ligadas à infraestrutura urbana. Entre os temas destacados esteve a ampliação da iluminação pública com luz de LED, iniciativa que vem sendo executada pela prefeitura em diversas regiões do município.

Outro ponto debatido durante o encontro, que contou ainda com a presença do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro, foi a intensificação das fiscalizações em ferros-velhos e estabelecimentos de reciclagem da cidade. A medida busca combater a receptação de materiais furtados, prática que frequentemente alimenta crimes patrimoniais, como furtos de fios, tampas de bueiro e equipamentos públicos.

Balbino explicou que as operações vêm sendo realizadas de forma contínua e integrada com outros órgãos municipais. “Estamos intensificando a fiscalização para impedir que estabelecimentos comprem materiais de origem ilícita. Essa é uma medida importante porque atinge diretamente a cadeia que incentiva esse tipo de crime”, declarou.