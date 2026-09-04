Suzano contabiliza 7,2 mil inadimplentes no comércio e dívida média de R$ 478

A inadimplência no comércio de Suzano recuou 5,6% em agosto, com o número de devedores diminuindo de 7.714, em julho, para 7.275 no mês de referência. As informações são da Associação Comercial e Empresarial (ACE), e o valor médio das dívidas aumentou de R$ 458 para R$ 478.

Já em uma comparação entre este ano e 2025, o índice é de um aumento de 6,2%. No ano passado, foram registrados 6.846 consumidores inadimplentes no município. Em sua maioria, os devedores seguem sendo do sexo masculino e a média de idade está entre 26 aos 55 anos.

A Associação orienta consumidores a redobrar a atenção na hora das compras, evitando compras por impulso. A entidade reforça a importância do planejamento financeiro.

É recomendado organizar os pagamentos dos boletos de forma que possam ser quitados sem necessidade de recorrer a empréstimos, limites do cartão de crédito ou cheque especial, modalidades que possuem juros elevados e podem comprometer a saúde financeira do consumidor. Outro ponto destacado, é a preferência por negociações à vista e o cuidado com o acúmulo de compras a prazo.

Para verificar a existência de pendências, o consumidor pode comparecer à sede da Associação com um documento de identidade e solicitar a consulta no sistema.