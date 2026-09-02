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Jornal Diário de Suzano - 02/09/2026
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Polícia

Criança morre após colisão de bicicleta com ônibus no bairro Cidade Edson

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Passos, no bairro Cidade Edson

02 setembro 2026 - 19h11Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (2), na Rua PassosAcidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Passos - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma criança, de entre 10 e 11 anos, morreu após colidir de bicicleta contra um ônibus, na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Passos, altura do número 978, no bairro Cidade Edson, em Suzano. O acidente aconteceu por volta das 17h30 e a morte foi constatada ainda no local.


Segundo informações do atendimento, a criança descia a rua de bicicleta quando acabou colidindo contra a frente do ônibus. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento e Resgate (SAV) foram acionadas para atender a ocorrência.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, por volta das 17h35, para prestar atendimento à ocorrência.


De acordo com a Prefeitura de Suzano, agentes de trânsito foram deslocados para o local para dar apoio à ocorrência, devido ao envolvimento do ônibus.


A Polícia Militar também atendeu o caso e ficou responsável pela apresentação da ocorrência no Distrito Policial (DP). Acidente deve ser apurado pelas autoridades.

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