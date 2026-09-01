'Liquida Suzano Autos' encerra 11ª edição com sucesso no Parque Max Feffer

A 11ª edição do “Liquida Suzano Autos” chegou ao fim no último domingo (30/08), com balanço positivo após quatro dias de atividades no Parque Max Feffer, em Suzano. Promovido pela Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano), o tradicional feirão reuniu 13 lojistas e cerca de 400 opções de veículos, atraindo consumidores interessados em comprar ou trocar de carro e contribuindo para a movimentação do comércio local.



Integrante da campanha “Compre em Suzano”, a iniciativa foi realizada pela ACE Suzano, com apoio da MP Feiras & Eventos e do Bradesco. Ao longo dos quatro dias, o público encontrou veículos novos e seminovos de diferentes modelos, estilos e faixas de preço, além da possibilidade de negociar diretamente com as empresas participantes.



Durante o evento, os consumidores também puderam contar com informações e condições de financiamento oferecidas pelo banco, facilitando o acesso às opções disponíveis e contribuindo para as negociações realizadas ao longo do feirão.



Participaram da 11ª edição Gomes Automóveis, E7 Veículos, TDM Multimarcas, One Vip Premium, Start Veículos, NGL Veículos, Black Motors, JME Veículos, Peixoto Automóveis, Palestra Multimarcas, Suzan Prime Motors, Tico Multimarcas e FC Automarcas.



Além das oportunidades do setor automotivo, o Liquida Suzano Autos contou com a participação da Conexão Web Telecom e uma praça de alimentação formada por Pastéis Toia, Delícias da Rose e Espetinhos Ayumi. A estrutura contribuiu para tornar o evento uma opção também para as famílias que passaram pelo Parque Max Feffer durante os quatro dias.



Para a gestora da MP Feiras & Eventos, Maria Paula, o resultado reforça a consolidação do evento no calendário comercial da cidade. “É muito gratificante chegar ao fim de mais uma edição e ver a força que o Liquida Suzano Autos conquistou. São lojistas, parceiros e consumidores reunidos em um evento que gera oportunidades reais de negócios e contribui para movimentar a economia da nossa cidade”, destacou.



O presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, também avaliou positivamente a 11ª edição e agradeceu a participação de todos os envolvidos. “Encerramos mais um Liquida Suzano Autos com a sensação de dever cumprido. Foram quatro dias de muito trabalho, negociações e oportunidades. Agradecemos aos 13 lojistas, aos nossos parceiros, à Prefeitura de Suzano e, principalmente, a cada pessoa que passou pelo Parque Max Feffer e prestigiou o evento. O sucesso desta edição mostra, mais uma vez, a importância de valorizarmos e fortalecermos o comércio de Suzano”, afirmou.