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Jornal Diário de Suzano - 03/09/2026
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Cidades

Secretária de Educação destaca trabalho para Primeira Infância em reunião no Rotary

Destacou a necessidade de articulações intersetoriais e da integração com a sociedade civil

03 setembro 2026 - 16h57Por de Suzano
Renata Priscila Magalhães foi convidada pelo presidente da organizaçãoRenata Priscila Magalhães foi convidada pelo presidente da organização - (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

O trabalho da Secretaria Municipal de Educação voltado à Primeira Infância foi destaque durante a 9ª reunião ordinária do Rotary Club de Suzano em 2026, realizada na última segunda-feira (31/08), no Jardim Santa Lúcia. A titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, foi convidada pelo presidente da organização, José Raimundo Araújo Diniz, para falar sobre a importância de políticas públicas voltadas para a faixa etária de zero a seis anos, em alusão às mobilizações do “Agosto Verde”, que trata do tema.

Ao longo do encontro, Renata destacou a necessidade de articulações intersetoriais e da integração com a sociedade civil para fortalecer os projetos voltados ao desenvolvimento infantil. “Nosso objetivo é assegurar, por meio de iniciativas e diretrizes, o pleno atendimento e acolhimento das crianças nos programas educacionais da rede municipal. Agradecemos a oportunidade de reforçar nosso compromisso com o bem-estar desse público junto aos associados do Rotary”, declarou.

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