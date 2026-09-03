Secretária de Educação destaca trabalho para Primeira Infância em reunião no Rotary

O trabalho da Secretaria Municipal de Educação voltado à Primeira Infância foi destaque durante a 9ª reunião ordinária do Rotary Club de Suzano em 2026, realizada na última segunda-feira (31/08), no Jardim Santa Lúcia. A titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, foi convidada pelo presidente da organização, José Raimundo Araújo Diniz, para falar sobre a importância de políticas públicas voltadas para a faixa etária de zero a seis anos, em alusão às mobilizações do “Agosto Verde”, que trata do tema.

Ao longo do encontro, Renata destacou a necessidade de articulações intersetoriais e da integração com a sociedade civil para fortalecer os projetos voltados ao desenvolvimento infantil. “Nosso objetivo é assegurar, por meio de iniciativas e diretrizes, o pleno atendimento e acolhimento das crianças nos programas educacionais da rede municipal. Agradecemos a oportunidade de reforçar nosso compromisso com o bem-estar desse público junto aos associados do Rotary”, declarou.