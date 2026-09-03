Livro com plano pedagógico do Profart é produzido para consolidar programa como referência

O plano pedagógico do Programa de Formação Artística (Profart) desenvolvido em Suzano, por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Instituto de Formação e Ação Política (Infap), deu origem à publicação de um livro, que foi elaborado para consolidar essa política pública como referência de trabalho para educadores e pesquisadores.

O lançamento ocorrerá em 11 de setembro (sexta-feira), às 19 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), mas já foi apresentado ao prefeito Pedro Ishi em reunião realizada na última segunda-feira (31/08), no Paço Municipal.

O encontro contou com as presenças do titular da pasta, José Luiz Spitti; da coordenadora de Oficinas do Profart, Alessandra Dunia; do coordenador de Editais, Fernandes Júnior, o Cidão; e do presidente do Infap (que atuou em parceria com a Prefeitura de Suzano neste projeto), Mozart Lazenthin Júnior.

Na oportunidade, foi apresentado ao chefe do Executivo os detalhes da produção, voltada à organização dos modelos adotados para cada curso, que mostra no título a proposta pelo qual foi concebida: “Programa de Formação Artística - Currículos, Avaliação e Processos Formativos nas Artes em Suzano”.

Conforme foi demonstrado, o livro se aprofunda na sistematização das ações formativas que são desenvolvidas para cada uma das linguagens artísticas oferecidas pelo Profart, incluindo ballet clássico, circo, ritmos, street dance, teatro, teatro de bonecos, artes plásticas (artesanato, desenho, fotografia, graffiti e pintura em tela) e música (canto e coral, e violão). Desde que foi implementado, em 2022, mais de 13 mil alunos já passaram pelo programa.

A coordenadora das Oficinas do Profart, que atuou na elaboração do documento, afirmou que a obra formaliza a intencionalidade educativa e a coerência institucional dessa política pública. “Chamamos essa produção de Projeto Pedagógico de Cursos para tê-lo como um instrumento estratégico de planejamento, organização e qualificação das ações formativas, orientando a estruturação e o desenvolvimento do programa”, declarou Alessandra.

O secretário de Cultura reforça que a publicação do livro é um marco para o trabalho desenvolvido pela pasta. “Ao explicitar fundamentos normativos, concepções pedagógicas, objetivos, diretrizes curriculares e orientações metodológicas, o documento contribui para o fortalecimento de processos formativos no campo da cultura, em diálogo com os fundamentos constitucionais que orientam a política cultural brasileira”, frisou Spitti.

Por sua vez, o prefeito destacou que é motivo de orgulho para a cidade notar como o Profart ganhou essa dimensão. “É muito significativo ver o trabalho desenvolvido na Cultura de Suzano virar livro. A publicação nasceu de um processo colaborativo para organizar o trabalho pedagógico do Profart e agora registra o conhecimento construído ao longo desse trabalho. A produção feita em Suzano ganha páginas e se torna referência para todos que trabalham com ações formativas desta natureza”, ressaltou o chefe do Executivo.