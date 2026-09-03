Projeto 'Verdade na Rede' será ampliado para uma nova escola ainda neste ano

O projeto “Verdade na Rede”, realizado pela Secretaria de Comunicação Pública (Secop), em parceria com a Secretaria de Educação de Suzano, chegou ao seu 10º e último encontro, nesta quinta-feira (03/09), com os alunos do 4º ano da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya. Diante da recepção bastante positiva, a iniciativa será expandida para uma nova escola ainda no ano letivo de 2026, conforme anunciaram os palestrantes do evento de encerramento, os secretários Paulo Pavione (Comunicação) e Renata Priscila Magalhães (Educação).

O objetivo com o projeto é orientar crianças de 9 e 10 anos sobre o ambiente digital, abordando temas como “fake news”, identificação de notícias e imagens falsas, responsabilidade no compartilhamento de conteúdos, cidadania digital e cuidados diante das informações encontradas na internet.

O sucesso e a recepção positiva por parte de alunos, pais e professores foram significativos, o que motivou a ampliação. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 2.531 estudantes do 4º ano, distribuídos em 103 turmas, de 33 escolas, e que poderão participar da próxima edição.

Outras palestras

A abertura do “Verdade na Rede” foi realizada no dia 4 de agosto, com uma palestra da jornalista Gisele Santos, com o tema: “O que é notícia”. Ela apresentou o processo de produção de notícias, como as informações são apuradas, verificadas e transformadas em conteúdos jornalísticos.

No encontro seguinte, realizado em 6 de agosto, foi a vez de Edgar Leite, jornalista e editor-chefe do jornal Diário de Suzano. Ele apresentou as diferenças entre fato, opinião e notícias falsas, destacando a importância da checagem das informações antes de acreditar ou compartilhar qualquer conteúdo.

No dia 11, foi a vez de Moacyr Ferreira, pesquisador e doutor em Ciências da Religião. Ele trouxe uma explicação sobre “O que são fake news?”. Ferreira apresentou exemplos de notícias falsas, como podem ser geradas e como proceder ao ver uma na internet.

Em 12 de agosto, a educomunicadora Suéller Costa falou sobre os males causados pelas fake news. Na conversa com os alunos, foram mostrados os impactos que uma informação falsa pode provocar quando é compartilhada, destacando que conteúdos desse tipo podem atingir outras pessoas

No quinto encontro do projeto, em 18 de agosto, a jornalista Marília Campos falou sobre “como identificar uma notícia confiável”. A atividade teve como objetivo apresentar aos estudantes formas de analisar as informações com as quais têm contato no dia a dia

No sexto dia, em 20 de agosto, a publicitária e fotógrafa Verônica Ribeiro falou sobre como imagens também podem ser utilizadas para manipular e levar notícias falsas. Além de fotos, foi ensinado aos estudantes como legendas e textos junto das imagens também podem influenciar.

Já na reta final, no dia 25, as psicólogas Dulce Ramos e Carolina Jacob falaram sobre emoções e fake news, e como não devemos compartilhar notícias sem antes pesquisar, mesmo que elas nos causem sentimentos negativos ou positivos.

No oitavo encontro, realizado em 27 de agosto, a palestra foi ministrada pelo publicitário Jean Carlos Corrêa, que mostrou aos estudantes a importância de evitar a transmissão de conteúdos por impulso, considerando os estímulos comerciais voltados à exposição de marcas e produtos.

No penúltimo encontro, que ocorreu na terça-feira passada (01/09), Larissa Ashiuchi, que é graduada em Sistema da Informação, com MBA em Gestão Empresarial e especializada em Mídias Digitais, falou sobre a importância de adotar um comportamento responsável também no ambiente virtual, destacando que princípios como respeito, responsabilidade e empatia devem estar presentes nas interações.

Encerramento

Para a apresentação final foram realizadas uma gincana entre os alunos e também a entrega de certificados de participação. Os secretários prepararam perguntas sobre os conteúdos apresentados ao longo dos encontros. Na dinâmica, dois estudantes disputavam cada rodada e precisavam apertar um botão para responder às questões de verdadeiro ou falso. Entre elas estavam: “Tudo o que aparece na internet é verdade?”; “Antes de compartilhar uma notícia, é importante verificar se ela é verdadeira?”; e “Se muitas pessoas compartilharam uma informação, ela é sempre verdadeira?”. O desempenho da turma chamou a atenção, já que as crianças acertaram todas as questões apresentadas.

Ao final da atividade, os alunos também receberam certificados pela participação no projeto e pelos conhecimentos adquiridos durante os dez encontros. Educadores da escola e palestrantes que contribuíram com a programação também foram certificados.

A professora responsável pela turma, Silene Sardinha, e a diretora da unidade, Fabiana Santana, agradeceram pela escolha da escola para receber a primeira edição do projeto e ressaltaram o envolvimento dos estudantes durante toda a programação. “O ‘Verdade na Rede’ teve uma excelente recepção entre os alunos. Ações como esta são muito importantes para a formação cidadã das crianças, que são o futuro da nossa cidade e do nosso País. É um projeto que precisa chegar a outras escolas, porque, certamente, trará muitos resultados positivos”, destacaram.

A secretária municipal de Educação destacou que a iniciativa complementa o trabalho realizado diariamente nas unidades escolares e contribui para preparar os estudantes para os desafios do ambiente digital. “Hoje, nossas crianças têm contato com a internet cada vez mais cedo e, por isso, precisamos oferecer orientação para que saibam utilizar essas ferramentas com responsabilidade e segurança. O ‘Verdade na Rede’ mostrou que é possível trabalhar um tema tão importante de uma forma leve, participativa e adequada à idade dos alunos. O resultado desta primeira edição foi muito positivo e certamente deixa aprendizados que eles vão levar para a vida”, afirmou Renata Priscila.

O secretário de Comunicação Pública ressaltou que a conclusão do projeto demonstrou que os conteúdos apresentados ao longo dos encontros foram assimilados pelos estudantes. “A gincana foi uma maneira de avaliarmos, de forma descontraída, tudo aquilo que foi trabalhado durante a realização do projeto, e ficamos muito satisfeitos ao perceber o quanto as crianças aprenderam. Mais do que identificar uma notícia falsa, queremos formar cidadãos que pensem antes de compartilhar, que questionem aquilo que recebem e que tenham responsabilidade no ambiente digital. A intenção agora é aproveitar essa experiência bem-sucedida para levar o ‘Verdade na Rede’ a mais estudantes de Suzano”, afirmou Paulo Pavione. “O prefeito Pedro Ishi também teve um importante papel na realização. Ele entendeu a importância e ajudou na estruturação do roteiro geral do projeto, de como seria, na escolha da escola”, complementou.

Também participaram do evento de encerramento a coordenadora do Núcleo de Projetos Pedagógicos da Secretaria de Educação, Sueli Stuchi; a diretora de Dados, Inclusão e Tecnologia da Secop, Glaucia Paulino; os jornalistas da Secop Rinaldo Francisco e Fernando Barreto; e a servidora do setor de Cerimonial da Secop Valéria Takano.