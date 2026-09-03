Prefeito empossa novos membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas) deu início nesta quinta-feira (03/09) a um novo ciclo de trabalhos com a posse dos integrantes que atuarão no órgão durante o biênio 2026-2028. A cerimônia, que contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e de representantes do governo e da sociedade civil, foi realizada no Espaço dos Conselhos, na região central da cidade.

Durante o encontro, também foi definida a nova mesa diretiva do Comdicas. Jussara Carla Silêncio, da sociedade civil, foi eleita presidente, tendo Carlos Alberto Santiago de Araújo como vice. Márcia Cristina Inácio Alves assumirá a 1ª secretaria, enquanto Jéssica Santana Silva ficará responsável pela 2ª secretaria. A 1ª tesouraria será ocupada por Soraia Rodrigues Gomes e a 2ª tesouraria por Jaqueline Mendes Ferreira.

O conselho é um órgão de participação e controle social responsável por acompanhar, discutir e contribuir para a formulação das políticas públicas destinadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A atuação envolve a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, permitindo que diferentes segmentos contribuam para o acompanhamento das ações e para o fortalecimento da rede de proteção no município.

Entre as suas atribuições estão o acompanhamento das políticas municipais voltadas à infância e à adolescência, a participação na definição de diretrizes para este público e a fiscalização das ações desenvolvidas pelo poder público e pela rede de atendimento. Desta forma, o conselho exerce papel estratégico para assegurar que as políticas sejam construídas de maneira participativa e estejam alinhadas às necessidades de crianças, adolescentes e suas famílias.

Eleita para presidir o Comdicas no biênio 2026-2028, Jussara Carla Silêncio terá a missão de conduzir os trabalhos do colegiado e ampliar a articulação entre os representantes do governo e da sociedade civil. A nova composição também terá como desafio fortalecer o diálogo entre os diferentes setores que integram a rede de proteção e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas municipais.

O diretor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e coordenador do Espaço dos Conselhos, Carlos Araújo, lembrou que a participação social fortalece as ações voltadas à infância e à adolescência no município. “O Comdicas tem uma responsabilidade muito grande na construção e no acompanhamento das políticas públicas para crianças e adolescentes. A nova composição chega com o compromisso de fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade civil e de avançar cada vez mais na garantia de direitos. Temos também um novo desafio pela frente, que é a implantação do 3º Conselho Tutelar em Suzano, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo ainda mais a rede de proteção no município”, afirmou.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social ressaltou a importância dos conselhos municipais para o desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas. “A participação da sociedade civil é fundamental para que as políticas voltadas às crianças e aos adolescentes sejam construídas de maneira democrática e estejam cada vez mais próximas das necessidades da população. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social estará à disposição para apoiar o trabalho do Comdicas e contribuir para o fortalecimento da rede de proteção em Suzano”, declarou Geraldo Garippo.

Presente na cerimônia de posse, o prefeito Pedro Ishi desejou sucesso aos novos integrantes e reforçou o compromisso da administração municipal com a proteção de crianças e adolescentes. “Cuidar das nossas crianças e adolescentes é cuidar do futuro de Suzano. Por isso, é muito importante termos um conselho atuante, com representantes do poder público e da sociedade civil trabalhando juntos para garantir direitos e construir políticas públicas cada vez mais eficientes. Parabenizo todos os novos integrantes e desejo muito sucesso nessa missão”, afirmou.