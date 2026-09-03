Suzano encerra campanha de multivacinação com 17,6 mil doses aplicadas

A Secretaria de Saúde de Suzano encerrou na última terça-feira (01/09) a Campanha de Multivacinação 2026 com um balanço de 17.622 doses aplicadas ao longo do período de mobilização. Iniciada em 3 de agosto, a atividade atendeu 8.681 crianças e adolescentes de zero a 14 anos nas unidades da rede municipal, com o objetivo de ampliar a proteção contra doenças imunopreveníveis e atualizar as cadernetas de vacinação.

Durante a campanha, as equipes realizaram a avaliação das cadernetas e identificaram os esquemas vacinais que precisavam ser iniciados ou completados, de acordo com o calendário nacional de imunização. A estratégia buscou facilitar o acesso das famílias às doses e reforçar a importância da vacinação como medida de prevenção e proteção coletiva.

Um dos principais momentos da campanha foi o “Dia D”, realizado em 22 de agosto, quando todos os 25 postos da rede municipal participaram da mobilização. Na ocasião, 4.510 pessoas compareceram às unidades e 2.841 foram vacinadas, resultando na aplicação de 4.303 doses. Entre os imunizantes administrados estavam 1.913 doses contra a Influenza, 428 contra a febre amarela e 264 da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Outras 1.698 doses corresponderam aos demais imunizantes previstos no calendário nacional.

Para o coordenador da Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, o resultado mostra a importância da mobilização das famílias e do trabalho realizado. “Encerramos a campanha com um resultado bastante positivo, com mais de 8,6 mil crianças e adolescentes atendidos e 17,6 mil doses aplicadas. Esses números refletem que as famílias estão atentas à importância de manter a vacinação em dia e também refletem o trabalho das equipes da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Primária. A imunização é uma das principais formas de prevenção e precisamos manter esse cuidado durante todo o ano”, afirmou.

Landim ainda reforçou que a vacinação deve fazer parte da rotina das famílias, mesmo após o encerramento da campanha. “É fundamental que as famílias continuem verificando as cadernetas e procurem uma unidade de saúde sempre que houver alguma dúvida sobre as doses. A campanha termina, mas a vacinação continua disponível na rede municipal, de acordo com o calendário e as necessidades de cada pessoa”, destacou.

O secretário de Saúde, William Harada, também avaliou de forma positiva o balanço da estratégia e ressaltou a atuação integrada dos profissionais da rede. “O encerramento da campanha demonstra a força da nossa rede municipal e o compromisso de Suzano com a prevenção. Foram 17,6 mil doses aplicadas e milhares de crianças e adolescentes atendidos, garantindo que a população tenha acesso às vacinas necessárias. Esse trabalho é permanente e envolve desde a orientação das famílias até a atuação dos profissionais nas unidades”, declarou.

A vacinação permanece disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, nas 25 unidades da Atenção Primária à Saúde (APS) do município. A UBS Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II) também oferece o serviço de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto, Cartão SUS e caderneta de vacinação. No caso de crianças e adolescentes, o atendimento deve ser acompanhado pelo pai, mãe ou responsável. A orientação da Secretaria de Saúde é para que as famílias mantenham as cadernetas atualizadas e procurem as unidades sempre que houver indicação de alguma dose.