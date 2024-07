Iniciativa no São Bernardino inclui 22 famílias no Cadastro Único

A iniciativa realizada na Escola Municipal Ruy Ferreira Guimarães, no Jardim São Bernardino, no sábado (27/07), promoveu a inclusão de 22 famílias no Cadastro Único (CadÚnico), bem como 48 recadastros. Além disso, a ação resultou em 16 atendimentos para orientação dos programas sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal. Desta forma, o mutirão especial resultou em 86 famílias atendidas.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que ainda não há data definida para um novo mutirão de cadastramento na cidade, mas que a ação deve acontecer ao menos mais uma vez neste semestre.

O secretário Geraldo Garippo ressaltou que a iniciativa atingiu o público esperado e ressaltou a diferença que uma ação como essa pode fazer para várias famílias. “Muita gente ainda tem dúvidas sobre o CadÚnico e benefícios oferecidos. Com as equipes devidamente identificadas, as famílias se sentiram mais confiantes para saber sobre o assunto. Realizamos 22 novos cadastros e 48 recadastros. Isso é satisfatório”, avaliou.

Sobre o comparativo entre períodos, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social informa que houve queda de 4,4% no número de famílias cadastradas no CadÚnico entre julho de 2023 e julho de 2024, passando de 56.258 para 53.773, em razão de ações de qualificação cadastral realizadas pelo próprio governo federal. Em compensação, subiu em 7,1% o número de beneficiárias do programa Bolsa Família, passando de 22.773 para 24.412 no mesmo período.

O CadÚnico é um instrumento que serve para identificar e caracterizar as famílias que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda mensal total de até três salários mínimos. O procedimento traz informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio e dados de cada um dos componentes da família.

Com ele, é possível acessar benefícios sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O primeiro garante R$ 600 a famílias que têm renda per capta de até R$ 218; com acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e 6 anos; e de R$ 50 pago às famílias que tenham em sua composição gestantes ou crianças, com idade entre 7 e 12 anos incompletos, ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos. Por sua vez, o BPC garante um salário mínimo a quem tem idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência que pertence à família cuja renda per capita é equivalente a 1/4 do salário mínimo.