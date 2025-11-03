Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Inspira IMC - Despertando Sonhos' conecta líderes e inspira novas parcerias

Abertura do evento ficou por conta de uma apresentação cultural dos alunos do instituto com obras da Música Popular Brasileira (MPB)

03 novembro 2025 - 17h49Por da Reportagem Local
'Inspira IMC Despertando Sonhos' conecta líderes e inspira novas parcerias'Inspira IMC Despertando Sonhos' conecta líderes e inspira novas parcerias - (Foto: Divulgação)

O Instituto Melo Cordeiro realizou um grande evento para apresentar os resultados e fortalecer alianças para as ações sociais previstas para 2026. O evento “Inspira IMC – Despertando Sonhos”, realizado na Casa Capim Santo, em Pinheiros, reuniu autoridades públicas, empresários e líderes de grandes organizações. 

A abertura do evento ficou por conta de uma apresentação cultural dos alunos do Instituto com obras da Música Popular Brasileira (MPB) e de dialetos tradicionais africanos.

Entre os convidados estiveram presentes o vice-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke, a Coronel e Secretária de Segurança pública da cidade, Daniele Freitas, além de representantes de empresas e instituições de destaque como Bradesco, Banco Inter, Landy Group, Vivo, Grupo Balke, Edentec, Calvo Atacadista, Grupo Souza Lima, Gerando Falcões, entre outras que compartilham o compromisso com o desenvolvimento social.

Durante o encontro, os convidados conheceram de perto o impacto gerado pelo Instituto, que atende quase 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo educação, cultura, desenvolvimento socioemocional e oportunidades de renda.

“O Inspira IMC nasceu com o propósito de aproximar pessoas e empresas que acreditam no poder da transformação social. Queremos despertar sonhos e mostrar que investir em educação é plantar as sementes de um futuro mais justo e humano”, destacou Kethlin Cordeiro, presidente do Instituto Melo Cordeiro.

O evento também marcou um novo ciclo para a instituição que planeja expandir suas frentes de atuação e implementar novos projetos de impacto em 2026, voltados principalmente a formação na base, inserindo temáticas importantes e atuais, como educação financeira e tecnológica.

“Quando o setor privado se une ao social, a mudança acontece de verdade. O Inspira IMC é sobre conexão e escolhas. Conectar propósitos, talentos e possibilidades. Tem escolhas que não fazemos, como a família que nascemos ou nossa condição financeira, mas quando temos a possibilidade de escolhas e elas podem mudar a vida de centenas ou milhares de pessoas, elas precisam ser feitas o mais rápido possível”, afirmou Chico Ledo, coordenador geral do Instituto Melo Cordeiro.

O Instituto Melo Cordeiro prepara para o novo ano, novos projetos inspiradores, acolhedores e transformadores.

