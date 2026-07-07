Instituto de Previdência terá nova sede para atender cerca de 5,5 mil servidores

O Instituto de Previdência do Município de Suzano (Ipms) ganhará uma nova sede em área doada pela Prefeitura, ao lado do futuro Hospital Federal, na Rua Sete de Setembro. O anúncio foi feito pelo superintendente da autarquia, Joel de Barros Bittencourt. Durante o programa DS Entrevista da última sexta-feira (3), ele informou que o projeto executivo está em fase final de elaboração e processo licitatório para definição da construtora deve ser aberto no segundo semestre deste ano.

Segundo Bittencourt, o terreno foi doado pela Prefeitura de Suzano durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, com aprovação da Câmara Municipal. A iniciativa faz parte do plano de expansão da região central, que deverá concentrar novos equipamentos públicos. Além da nova sede do instituto, a expectativa é que outros órgãos públicos também sejam instalados no entorno do Hospital Federal de Suzano.

Criado em 2012, o Instituto de Previdência é uma autarquia independente, com orçamento próprio, responsável pela gestão da previdência dos servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal de Suzano.

Atualmente, o Ipms funciona em um imóvel alugado na Rua Antônio Renzi Primo, nº 100, onde está instalado desde o início das atividades da autarquia.

De acordo com o superintendente, o instituto administra atualmente um patrimônio de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, recurso destinado a garantir o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores municipais. Hoje, cerca de 5,5 mil servidores integram o regime próprio de previdência do município.

Bittencourt explicou que, embora aproximadamente 900 servidores já tenham condições de se aposentar, muitos optam por permanecer na ativa devido ao abono de permanência, benefício previsto em lei para quem já cumpriu os requisitos para aposentadoria.

O superintendente também destacou que o instituto passa por fiscalizações de órgãos como Tribunal de Contas, Ministério Público, Câmara Municipal e Secretaria de Previdência. Segundo ele, a autarquia apresenta superávit financeiro, mas ainda busca o equilíbrio atuarial, processo considerado natural por se tratar de um instituto relativamente novo, que ainda está formando a reserva necessária para atender às futuras aposentadorias.

Outro diferencial apontado é o atendimento presencial aos servidores municipais. Enquanto processos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ser analisados em qualquer unidade do país, no Ipms as aposentadorias e pensões são conduzidas diretamente pela equipe local, o que, segundo Bittencourt, contribui para maior agilidade e proximidade com os beneficiários.