Vigilância Sanitária lança curso de boas práticas em serviços de alimentação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, dará início na próxima segunda-feira (13/07) ao projeto “Qualivisa 2026”, iniciativa que promoverá um curso gratuito de boas práticas nos serviços de alimentação para as pessoas que atuam ou queiram atuar no ramo alimentício. A ação integra o calendário de educação em saúde do município e busca fortalecer a prevenção de riscos sanitários, ampliar a qualificação dos serviços e estreitar o relacionamento entre a Vigilância Sanitária, os estabelecimentos regulados e a população.

A programação será desenvolvida ao longo dos meses de julho e agosto, com oito encontros distribuídos em quatro polos da cidade: Casa de Cultura de Palmeiras, no Parque Palmeiras; Centro Cultural Boa Vista, no bairro Cidade Boa Vista; Escola Municipal Antônio Marques Figueira, na região central; e Centro Cultural Monteiro Lobato, no Jardim Colorado. As atividades ocorrerão sempre com foco na capacitação profissional e na disseminação de práticas que garantam mais qualidade e segurança aos alimentos oferecidos à população. As inscrições são realizadas digitalmente no site http://sympla.com.br/produtor/visasuzano.

O primeiro encontro será realizado na próxima segunda-feira (13/07), na Casa de Cultura de Palmeiras, e o encerramento está previsto para o dia 5 de agosto, com a entrega dos certificados aos participantes e a abertura oficial do Ciclo de Palestras para o Setor Regulado.

Durante as capacitações, os participantes receberão orientações sobre legislação sanitária, higiene pessoal, manipulação correta dos alimentos, controle de contaminação, limpeza e sanitização de ambientes, armazenamento adequado dos produtos e demais procedimentos indispensáveis para a segurança alimentar. O objetivo é oferecer conhecimento técnico que contribua para a melhoria contínua dos serviços prestados no município e para a prevenção de doenças transmitidas por alimentos.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, explicou que a capacitação representa um importante investimento na saúde pública e na qualificação dos serviços oferecidos à população. “O projeto Qualivisa foi estruturado para aproximar a Vigilância Sanitária dos profissionais por meio da educação em saúde. Mais do que fiscalizar, nosso compromisso é orientar, capacitar e construir uma cultura de prevenção. Quando oferecemos conhecimento e promovemos boas práticas, garantimos mais segurança para os estabelecimentos e, principalmente, mais proteção para toda a população”, afirmou.