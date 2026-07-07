Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 07 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Operação Copa Segura' encerra ações com foragidos capturados e 176 pessoas abordadas

Balanço das operações realizadas durante os jogos da seleção brasileira reúne apreensões, recuperação de motocicleta furtada, prisão de procurados e reforço da fiscalização em Suzano

06 julho 2026 - 17h02Por De Suzano
'Operação Copa Segura' encerra ações com foragidos capturados e 176 pessoas abordadas'Operação Copa Segura' encerra ações com foragidos capturados e 176 pessoas abordadas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã encerrou no último domingo (05/07) a "Operação Copa Segura", estratégia especial desenvolvida durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Fifa 2026 para reforçar a segurança pública e intensificar a fiscalização em Suzano. A última edição foi realizada após a eliminação do Brasil diante da Noruega e focou principalmente nas regiões central e do Jardim Colorado.

A operação final mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio de viaturas operacionais e da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo). Durante a ação, foram abordadas 31 pessoas, fiscalizados quatro automóveis e dez motocicletas, além da emissão de 32 Autos de Infração de Trânsito (AITs).

Com o encerramento da operação, o balanço consolidado juntando todas as edições traz 176 pessoas abordadas e 88 veículos fiscalizados, entre carros e motos. As equipes emitiram 52 Autos de Infração de Trânsito (AITs), recolheram 11 veículos ao Pátio Municipal e recuperaram uma motocicleta furtada.

As ações também resultaram na retirada de dois procurados da Justiça das ruas. Um deles foi preso durante a primeira operação, quando conduzia uma motocicleta furtada, que acabou recuperada pelas equipes. Na segunda edição, outro foragido foi localizado e encaminhado à Delegacia Central de Polícia após ser identificado durante as abordagens realizadas pelos agentes.

Ao longo de toda a programação, a "Operação Copa Segura" contou com a integração entre a GCM, a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e o Setor de Fiscalização de Posturas, promovendo bloqueios estratégicos, patrulhamento preventivo e fiscalização de veículos em pontos com maior concentração de pessoas durante as partidas da seleção brasileira.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, comemorou os resultados e enalteceu o planejamento realizado com as equipes envolvidas. "A operação cumpriu plenamente seu objetivo de garantir tranquilidade para a população durante os jogos da seleção brasileira. Os números mostram a eficiência da atuação integrada, que aliou presença ostensiva, fiscalização e ações preventivas, permitindo retirar de circulação veículos irregulares, recuperar patrimônio, capturar foragidos da Justiça e fortalecer a sensação de segurança nos bairros", avaliou.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a atuação integrada foi determinante para os resultados alcançados e lembrou dos investimentos contínuos realizados na área. “Esse balanço mostra que, quando trabalhamos de forma planejada e integrada, conseguimos oferecer mais segurança para a população e respostas efetivas às demandas da cidade. A ‘Operação Copa Segura’ cumpriu seu papel durante todo o período da Copa do Mundo e deixa um legado importante de organização, prevenção e fortalecimento das nossas forças de segurança. Seguiremos investindo em ações estratégicas para que Suzano continue sendo uma cidade cada vez mais segura”, finalizou.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

39ª Festa da Cerejeira reúne mais de 35 mil visitantes e reforça tradição japonesa em Suzano
Cidades

39ª Festa da Cerejeira reúne mais de 35 mil visitantes e reforça tradição japonesa em Suzano

39ª Festa da Cerejeira reúne mais de 35 mil visitantes e reforça tradição japonesa em Suzano
Cidades

39ª Festa da Cerejeira reúne mais de 35 mil visitantes e reforça tradição japonesa em Suzano

Assistência Social inaugura novo espaço para serviço de convivência no Jardim Revista 
Cidades

Assistência Social inaugura novo espaço para serviço de convivência no Jardim Revista 

Vigilância Sanitária lança curso de boas práticas em serviços de alimentação
Cidades

Vigilância Sanitária lança curso de boas práticas em serviços de alimentação

Nova edição do 'Samba no Parque' será realizada neste domingo no Max Feffer
Música

Nova edição do 'Samba no Parque' será realizada neste domingo no Max Feffer

Fundo Social arrecada 180 mil peças de roupas e atende 4 mil famílias de janeiro a junho
Solidariedade

Fundo Social arrecada 180 mil peças de roupas e atende 4 mil famílias de janeiro a junho