'Operação Copa Segura' encerra ações com foragidos capturados e 176 pessoas abordadas

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã encerrou no último domingo (05/07) a "Operação Copa Segura", estratégia especial desenvolvida durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Fifa 2026 para reforçar a segurança pública e intensificar a fiscalização em Suzano. A última edição foi realizada após a eliminação do Brasil diante da Noruega e focou principalmente nas regiões central e do Jardim Colorado.

A operação final mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio de viaturas operacionais e da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo). Durante a ação, foram abordadas 31 pessoas, fiscalizados quatro automóveis e dez motocicletas, além da emissão de 32 Autos de Infração de Trânsito (AITs).

Com o encerramento da operação, o balanço consolidado juntando todas as edições traz 176 pessoas abordadas e 88 veículos fiscalizados, entre carros e motos. As equipes emitiram 52 Autos de Infração de Trânsito (AITs), recolheram 11 veículos ao Pátio Municipal e recuperaram uma motocicleta furtada.

As ações também resultaram na retirada de dois procurados da Justiça das ruas. Um deles foi preso durante a primeira operação, quando conduzia uma motocicleta furtada, que acabou recuperada pelas equipes. Na segunda edição, outro foragido foi localizado e encaminhado à Delegacia Central de Polícia após ser identificado durante as abordagens realizadas pelos agentes.

Ao longo de toda a programação, a "Operação Copa Segura" contou com a integração entre a GCM, a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e o Setor de Fiscalização de Posturas, promovendo bloqueios estratégicos, patrulhamento preventivo e fiscalização de veículos em pontos com maior concentração de pessoas durante as partidas da seleção brasileira.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, comemorou os resultados e enalteceu o planejamento realizado com as equipes envolvidas. "A operação cumpriu plenamente seu objetivo de garantir tranquilidade para a população durante os jogos da seleção brasileira. Os números mostram a eficiência da atuação integrada, que aliou presença ostensiva, fiscalização e ações preventivas, permitindo retirar de circulação veículos irregulares, recuperar patrimônio, capturar foragidos da Justiça e fortalecer a sensação de segurança nos bairros", avaliou.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a atuação integrada foi determinante para os resultados alcançados e lembrou dos investimentos contínuos realizados na área. “Esse balanço mostra que, quando trabalhamos de forma planejada e integrada, conseguimos oferecer mais segurança para a população e respostas efetivas às demandas da cidade. A ‘Operação Copa Segura’ cumpriu seu papel durante todo o período da Copa do Mundo e deixa um legado importante de organização, prevenção e fortalecimento das nossas forças de segurança. Seguiremos investindo em ações estratégicas para que Suzano continue sendo uma cidade cada vez mais segura”, finalizou.