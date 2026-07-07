39ª Festa da Cerejeira reúne mais de 35 mil visitantes e reforça tradição japonesa em Suzano

A 39ª Festa da Cerejeira, promovida pela Associação Cultural Suzanense - Bunkyo Suzano, reuniu mais de 35 mil visitantes durante o último fim de semana (04 e 05/07), consolidando mais uma edição de sucesso de um dos principais eventos da cultura japonesa no Alto Tietê. Ao longo de dois dias de programação, o público prestigiou atrações culturais, gastronomia típica, exposições e apresentações que reforçaram a forte ligação de Suzano com a tradição nipônica.



A programação contou com cerca de 50 estandes de alimentação, artesanato e produtos típicos, além de aproximadamente 30 apresentações culturais realizadas no palco principal e em diferentes espaços da associação. O público acompanhou demonstrações de artes marciais, danças tradicionais, música, grupos folclóricos e atividades que preservam e difundem a cultura japonesa.



Entre os destaques desta edição esteve o retorno da Exposição Brasileira de Juvenis de Nishikigois, organizada pela Associação Brasileira de Nishikigoi. A mostra reuniu centenas de carpas ornamentais, que encantaram os visitantes e voltaram a integrar a programação.



Outra atração de grande repercussão foi a exposição “Imigrantes”, organizada em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano. A mostra retratou a contribuição de diferentes povos para a formação da cidade, destacando a história de famílias japonesas, chinesas, italianas, portuguesas, libanesas e de outras nacionalidades que ajudaram a construir a identidade suzanense.



A programação também contou com a tradicional eleição da Miss Cerejeira, promovida pela Página VIP, que consagrou a empresária Priscila Harumi; além da transmissão, em telão, da partida decisiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, proporcionando um momento de confraternização entre os visitantes no encerramento do evento.



O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou que o sucesso da festa foi resultado do trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos últimos meses. “Receber mais de 35 mil pessoas é motivo de muita alegria e demonstra a importância da Festa da Cerejeira para Suzano e toda a região. Esse resultado só foi possível graças ao empenho de mais de 300 voluntários, dos nossos departamentos, patrocinadores, parceiros e de toda a comunidade, que mais uma vez abraçou esse grande evento. Nosso sincero agradecimento a todos que contribuíram para preservar e fortalecer a cultura japonesa”, afirmou.



Cerimônia de abertura

A abertura oficial ocorreu na noite de sábado (04/07) e reuniu autoridades municipais, estaduais, representantes da comunidade japonesa e famílias tradicionais da região.



Entre os presentes estavam o prefeito Pedro Ishi; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Ishi; o vice-prefeito Said Raful; a cônsul-geral do Japão no Brasil, Yoriko Suzuki; o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; os diretores do Bunkyo Larissa Ashiuchi, Paulo Pavione e André Chiang; o presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama; o vereador Adilson Horse; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o controlador-geral César Braga; a conselheira seccional da OAB/SP Patrícia Braga; e o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Cristiano Homan.



Apoio

A 39ª Festa da Cerejeira foi realizada pelo Bunkyo Suzano com apoio da Prefeitura de Suzano, do Instituto Nikkey do Alto Tietê, da Associação dos Ex-Bolsistas da Agência Internacional de Cooperação do Japão (Abjica) e da Associação Brasileira de Nishikigoi.



O evento contou ainda com o patrocínio da Sicredi Progresso PR/SP – Agência Suzano, Cotac Suzano, Shibata Supermercados, Senshi Brasil, Bifum Brasil, Sakura, Comercial Esperança, Rocco Ferragens e Elétrica, Suissen Lavanderia, Dra. Karina Parras, Tintas Líder, Unipiaget, Colégio Lumbini, Hirotan Seimen, Sniper Segurança, Fenix Extintores, Postos Quality, Silvestre’s Pastéis, Nature’s, Hiromi Perfumaria, Biossen, Sancet Medicina Diagnóstica, Auge Embalagens, Grupo Shiki, Auto Posto Okabe/Ipiranga, Clínica Bem Pets, Grupo GranPet e Klok.